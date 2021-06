Vaut-il la peine d’acheter du PotCoin au prix actuel ?

in

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 34 000 dollars aujourd’hui et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. PotCoin POT / USD perd également de sa valeur et sur une très courte période, ce prix de la crypto-monnaie s’est affaibli de 0,062 $ à 0,010 $, le prix actuel oscillant autour de 0,019 $.

Analyse fondamentale : PotCoin permet aux passionnés de cannabis d’interagir et de traiter entre eux

PotCoin est une solution de crypto-monnaie numérique pour l’industrie mondiale du cannabis qui permet aux amateurs de cannabis d’interagir et d’effectuer des transactions entre eux. Ses créateurs voulaient résoudre les problèmes bancaires des personnes cherchant à vendre de la marijuana légale, car les banques ne peuvent pas légalement mener des activités liées à la marijuana.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le réseau PotCoin est vraiment décentralisé, transparent et disponible partout dans le monde. PotCoin a été créé en 2014, mais il devient populaire grâce à la notoriété acquise par un célèbre basketteur Denis Rodman.

La liquidité de PotCoin a considérablement augmenté depuis début 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé la résistance de 0,060 $ le 18 avril. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et les commerçants restent préoccupés par le fait que les prix mettront beaucoup de temps à connaître une reprise plus significative.

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce dimanche, le prix du PotCoin pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Scott Minerd, analyste chez Guggenheim Partners, a déclaré que Bitcoin pourrait retester le niveau de support de 20 000 $, et si cela se produit, toutes les autres crypto-monnaies pourraient avoir des niveaux de prix beaucoup plus bas.

“Le trading sur marge a aidé les commerçants de détail à s’exposer aux crypto-monnaies, mais comme nous l’avons vu, les monnaies numériques ont subi une baisse douloureuse. Le crash de la crypto-monnaie a mis en évidence les risques associés à l’utilisation de l’effet de levier pour négocier des actifs, et les commerçants de détail doivent comprendre que l’effet de levier peut accélérer un rallye mais aussi une baisse », a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equity Capital.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

PotCoin pourrait s’affaiblir davantage dans le marché baissier en cours, et si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie, vous devez toujours utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

PotCoin se négocie actuellement autour du niveau de 0,019 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix retombe en dessous du support de 0,015 $. Le prochain objectif de cours pourrait être d’environ 0,010 $ ou même moins ; même ainsi, si le prix dépasse 0,030 $, nous avons un chemin clair vers 0,040 $.

résumé

PotCoin a été créé pour résoudre les problèmes bancaires des personnes cherchant à effectuer des transactions légales sur la marijuana, car les banques ne peuvent pas légalement mener des activités liées à la marijuana. Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce dimanche et le prix du PotCoin est également sous pression. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, et si le prix tombe en dessous du support de 0,015 $, nous avons la voie ouverte à 0,010 $ ou même en dessous.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent