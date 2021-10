Vaut-il la peine d’investir dans HNT ? Invezz

Helium HNT / USD est un réseau décentralisé alimenté par blockchain destiné aux appareils de l’Internet des objets (IoT).

Ce projet a été lancé en 2019 et le réseau principal a permis aux appareils sans fil à faible consommation de communiquer entre eux et d’envoyer des données sur le réseau de nœuds.

Le partenariat de Dish Network comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 26 octobre, Helium a annoncé sur sa page Twitter officielle qu’ils avaient fait un grand pas en avant pour Helium 5G avec l’annonce d’un nouveau partenariat.

Ce partenariat est avec Dish Network, qui est le premier opérateur majeur à rejoindre The People’s Network et à étendre sa couverture auprès des clients mettant en œuvre des hotspots 5G.

Grâce au réseau sans fil géré par l’utilisateur, Helium a fait un pas important vers une plus grande adoption.

Selon cette annonce, le partenariat offrira aux abonnés de Dish Network la possibilité d’exploiter des nœuds d’hélium, où ils pourront gagner des récompenses en jetons HNT pour le partage de leur service sans fil 5G avec ceux de la région.

Cela a été rendu possible par un vote communautaire qui a eu lieu en avril, qui a approuvé l’ajout d’un deuxième réseau compatible 5G grâce à un partenariat avec FreedomFi.

Ceci, à son tour, permettra à Helium d’être compatible avec les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes.

Faut-il investir dans l’hélium (HNT) ?

Le 27 octobre, l’hélium (HNT) valait 23 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

HNT a atteint son plus haut niveau historique le 23 août, lorsque le jeton valait 26,43 $. À son plus haut niveau historique, le jeton valait 3,43 $, soit 14% de plus.

En termes de performances en septembre, le jeton valait 25,12 $ le 6 septembre, ce qui était son point culminant.

Son point le plus bas du mois a été le 29 septembre, où le jeton est tombé à une valeur de 16,72 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a chuté de 8,4 $ pour tout le mois, soit 33%.

Cependant, du 29 septembre au 27 octobre, nous pouvons également voir que le jeton a augmenté en valeur de 6,28 $ ou 37%.

Dans cet esprit, le jeton HNT a le potentiel d’atteindre 30 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement solide.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent