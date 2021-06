Vaut-il la peine d’investir dans Livepeer en juin ?

Livepeer LPT / USD a été lancé en 2017 pour devenir le premier protocole réseau de streaming vidéo en direct entièrement décentralisé.

La mission de ce projet est de devenir une alternative viable basée sur la blockchain et économiquement efficace aux solutions de transmission centralisées.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’industrie du streaming et du streaming vidéo en direct se développe rapidement et, en tant que telle, la société tente d’améliorer ces exigences en introduisant une solution décentralisée.

Cela rationalisera inévitablement le processus de transmission en permettant aux producteurs de soumettre des travaux sur la plateforme. Vous pouvez payer au fur et à mesure, accéder aux services de vidéo sociale à mise à l’échelle automatique et aux dApps compatibles avec la vidéo.

Faut-il acheter Livepeer ?

Vous pensez peut-être que c’est une excellente idée, ou vous pourriez changer de direction, mais la seule chose qui préoccupe tout le monde est, Livepeer est-il un investissement rentable ?

Le 1er juin, sa valeur était de 24,60 $.

Si nous revenons un mai au 1 er, la valeur était de 34,83 ​​$. Cela signifie qu’il a diminué de 29,37%.

Encore plus loin, le 1er avril, sa valeur était de 29,95 $. Cela signifie que la valeur actuelle est inférieure de 17,86 %.

Cependant, lorsque nous regardons en arrière au 1er mars, sa valeur n’était que de 4,10 $. Le 1er février, sa valeur était de 2,95 $. Cela rend sa valeur plus de 730% plus élevée qu’elle ne l’était en février.

L’avenir du streaming

Si nous regardons la chronologie, il est juste de dire que cette plate-forme, ainsi qu’une pièce de monnaie, a connu une croissance considérable en l’espace de quelques mois seulement. Alors que la valeur a chuté d’environ 30% au moment de la rédaction, elle est toujours 500% plus élevée qu’en mars et environ 730% plus élevée qu’en février, ce qui en fait l’un des investissements les plus précieux pour tous ceux qui y ont cru. dans le projet à l’époque.

Alors que de plus en plus de personnes s’adaptent continuellement à un environnement de travail à domicile et se lancent dans le streaming, cela ne montre aucun signe d’arrêt. Avec une capitalisation boursière de plus de 500 millions de dollars, cela pourrait être la prochaine grosse pièce à surveiller.

Cela étant, à 24 $, cela pourrait être un investissement rentable si vous décidez de le conserver pendant au moins un an, car il commence lentement à reprendre de la valeur. Avec le potentiel de l’industrie du streaming, il pourrait monter en flèche à la seconde où les masses générales commenceront à s’y adapter. Cependant, si vous le voyez en dessous de 20 $, il se peut qu’il se déplace dans l’autre sens et devrait rester sur votre liste de surveillance et être réévalué au prochain niveau de support de 20 $.

Que ce projet décolle ou non n’est qu’une question de temps, mais il fournit une solution solide à un secteur qui en a vraiment besoin et, en tant que tel, il pourrait être utile de jeter un deuxième coup d’œil plus tard, même si vous ne décidez pas, investissez-y aujourd’hui.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent