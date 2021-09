Vaut-il la peine d’investir dans Polkadex avant le lancement de Mainnet le 29 septembre ?

in

Polkadex PDEX / USD est un échange de crypto-monnaie basé sur un carnet d’ordres peer-to-peer entièrement décentralisé pour l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Il est connu pour fournir un niveau élevé de sécurité, une vitesse fulgurante, des fonctionnalités avancées telles que des robots de trading et de trading à haute fréquence, des frais de gaz nuls et un KYC décentralisé.

Lancement du réseau principal Polkadex comme catalyseur de croissance

Le 19 septembre, nous avons vu une annonce officielle de la page Twitter de Polkadex qu’il y avait enfin une date pour le lancement public de la blockchain Polkadex.

Le 29 septembre est la date prévue pour le lancement de Polkadex Mainnet.

Ce lancement marque l’une des étapes les plus importantes pour l’équipe de projet et la communauté Polkadex en raison du fait que tous les produits Polkadex seront publiés sur le nouveau réseau.

En fait, à partir du 29 septembre, n’importe qui aura une chance de gagner PDEX et de sécuriser le réseau simplement en exécutant un nœud de validation ou en jalonnant PDEX et en nommant des validateurs.

Ceci, à son tour, augmentera l’utilisation du jeton PDEX et augmentera ainsi sa demande et sa valeur dans le processus.

Faisons une analyse des prix et voyons si PDEX vaut la peine d’investir avant le lancement du réseau principal.

Faut-il investir dans Polkadex (PDEX) ?

Le 22 septembre, Polkadex (PDEX) valait 18,95 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce type de point de valeur et évaluer sa croissance future potentielle après le lancement du réseau principal le 29 septembre, nous passerons en revue sa valeur historique élevée et ses performances en août et septembre.

Le plus haut historique de PDEX est survenu le 16 mai, lorsque le jeton a atteint une valeur de 39,38 $. Cela a fait augmenter le jeton de 20,43 $ par rapport à sa valeur le 22 septembre, soit une différence de 107%.

En parlant d’août, le point le plus bas était le 3 août, où le jeton valait 7,12 $.

Cependant, lorsqu’il atteint son point culminant, c’est le 29 août que le jeton valait 27,18 $.

On peut voir que tout au long du mois, le token a augmenté en valeur de 20$ soit 281%.

Quant à septembre, le point le plus élevé du PDEX était le 1er septembre, où la valeur était de 24,89 $, tandis que son point le plus bas était le 10 septembre, où il est tombé à une valeur de 16,31 $.

Cela nous donne une indication que le jeton a perdu de la valeur de 8,58 $ ou 52%.

Par rapport au 10 septembre, le 22 septembre, le jeton vaut 2,64 $ de plus ou a connu une augmentation de 16%.

Cela étant dit, avec le lancement du réseau principal le 29 septembre, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton augmente jusqu’à 23,68 $, ce qui en fait un investissement rentable sur la base de toutes ces données.

