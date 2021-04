Vaut-il la peine d’investir en 2021? Quelles caractéristiques de Filecoin se distinguent-elles?

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Jeudi, le jeton FIL de Filecoin a bondi de 42% pour entrer dans le top dix des crypto-monnaies surpassant le Litecoin, ce qui en fait une grande nouvelle dans le monde entier. Récemment, il a chuté de 13,28% en 24 heures pour atteindre 173,83 $.

Filecoin est un projet de cryptage qui a été lancé par Protocol Labs en 2014 et a créé p2p, IPES et Filecoin depuis son lancement. Le jeton FIL est actuellement classé 12e sur la liste des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Il a soudainement gagné en popularité pour figurer parmi les dix premières crypto-monnaies hier, mais aujourd’hui, Litecoin l’a de nouveau dépassé pour maintenir sa position.

Le protocole Filecoin a tendance à être un réseau de stockage qui permet à ses utilisateurs de vendre et d’acheter ouvertement du stockage inutilisé. Le réseau Filecoin est une plate-forme d’échange décentralisée qui permet à ses utilisateurs d’envoyer et de stocker des informations, et Filecoin, FIL est son jeton natif. Le réseau vise à fournir une alternative à un dispositif de stockage de données centralisé en introduisant un réseau basé sur la blockchain.

Il s’agit d’un réseau peer-to-peer développé pour permettre aux utilisateurs de stocker leurs fichiers en toute sécurité et correctement en payant des prix compétitifs aux mineurs de stockage. Les mineurs reçoivent des jetons FIL dans Filecoin en échange d’un stockage informatique, contrairement aux mineurs d’autres crypto-monnaies. En particulier, les mineurs de stockage peuvent être toute personne disposant d’espace disque supplémentaire sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Filecoin vise à créer un marché ouvert pour le stockage de divers fichiers.

L’ensemble du réseau Filecoin s’articule autour de trois piliers. La première est que vos clients sont responsables du partage de données de fichiers spécifiques avec des frais. La seconde est que les mineurs sont responsables du stockage des données et peuvent rapporter les détails sur la quantité d’espace disponible sur un disque dur. La troisième opération cruciale est qu’une fois que le mineur a laissé les fichiers envoyés par le client, ils ne resteront pas chiffrés.

Pour vous assurer que vos données sont stockées correctement et en toute sécurité, votre PoR joue un rôle important. Le test de réplication est un facteur nodal qui répertorie la transmission des données. Grâce à ce mécanisme, le jeton Filecoin prend en charge le stockage des fichiers et garantit leur récupération en toute sécurité.

Je doute que les variations de prix de FIL soient hautement imprévisibles, étant volatiles pour la reconnaissance des formes. Le jeton devrait afficher une croissance régulière en 2021 et il sera rentable d’acheter Filecoin. En bref, le prix du Filecoin est susceptible d’augmenter s’il dépasse les niveaux de résistance. D’après sa tendance, la crypto devrait connaître une tendance à la hausse dans les prochaines années.