Vaut-il mieux faire le lit en se levant, ou vaut-il mieux attendre ?

12/05/2021 à 08:36 CET

Le lit est probablement l’endroit de la maison où nous passons le plus d’heures. Et nous sommes en contact très étroit avec elle.

On pose son visage sur l’oreiller, on s’enveloppe jusqu’au cou en hiver et on le partage souvent avec une autre personne, mais c’est aussi le foyer de millions d’acariens qui provoquent des allergies, et d’autres micro-organismes qui peuvent se retrouver entre les draps.

Pour ces raisons il faut être prudent et miser sur l’hygiène.

Qu’y a-t-il à faire? Voici quelques conseils:

Aérer d’abord, faire le lit plus tard

Beaucoup de gens font leur lit juste après leur lever le matin. Ils le laissent à nouveau bien étiré, sans une ride. Mais ce n’est pas le plus adapté hygiéniquement parlant.

Après avoir passé une nuit entière à dormir, nous avons laissé au lit les restes de cellules, de graisse et de kératine de notre peau. Tout cela, agrémenté d’un peu de sueur. Un environnement idéal pour les acariens.

Ces arthropodes microscopiques peuplent nos lits, des draps aux oreillers et matelas, et se nourrissent de la poussière que génère notre peau. Ils prolifèrent également dans les environnements humides, comme cela se produit généralement à l’intérieur des draps lorsque nous venons de nous lever.

Ce sont des millions de petits animaux qui, entre eux et leurs excréments, provoquent des allergies chez une grande partie de la population.

Pour cette raison, certains auteurs ont proposé d’arrêter de faire le lit pour les éliminer. Une pratique qui peut être très utile si elle s’accompagne d’une bonne et fraîche ventilation.

Les acariens ont besoin de températures autour de 22 degrés et d’une humidité relative élevée. Et c’est pourquoi en aérant la pièce et en laissant le lit défait, les draps se rafraîchissent et perdent l’humidité de la transpiration, réduisant considérablement le nombre d’acariens.

La ventilation est essentielle pour les personnes allergiques

Pour les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme, c’est une pratique fortement recommandée.

Mais, d’un autre côté, ce n’est en aucun cas le seul moyen de réduire les acariens. C’est même une tâche insuffisante si l’air entrant pour la ventilation est chaud et humide.

De plus, laisser le lit défait permet plus de contact entre l’environnement et les draps où l’on se couche plus tard.

Nous laissons les vêtements, le sac, les animaux de compagnie se mettent & mldr; Laisser le lit défait peut entraîner l’entrée de nouveaux micro-organismes.

Ceci sans compter les effets bénéfiques de faire le lit pour notre santé mentale, il semble déjà suffisamment démontré qu’il améliore la concentration, la productivité & mldr; Cela pourrait même vous aider à mieux dormir !

Il est donc préférable d’ouvrir les fenêtres, de laisser le lit défait et de laisser passer l’air frais entre les draps. Cela séchera la sueur et refroidira le lit, créant un environnement plus hostile pour les acariens.

Mais au bout d’un moment, par exemple pendant que nous prenons le petit déjeuner et que nous nous lavons, nous pouvons faire le lit et refermer la fenêtre.