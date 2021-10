Vaut-il mieux se doucher le matin ou le soir ?

10/04/2021 à 18:20 CEST

C’est un débat permanent dans de nombreuses familles. La discussion entre vous est paresseuse si vous ne voulez pas vous doucher en vous levant le matin, ou vous êtes une salope si vous ne vous douchez pas en rentrant du travail.

Le combat entre je mens net entre mes des draps propres et à côté de mon partenaire je nettoie, ou je m’habille propre le matin, sans laisser de trace des sueurs ou puanteurs supposées de la nuit.

Les arguments sont toujours les mêmes :

– La douche nocturne élimine les traces d’une journée intense, entourée de personnes avec différents degrés d’hygiène, dans des environnements restreints, en contact avec la fumée des voitures, la foule des transports en commun & mldr;

– La douche matinale élimine toute trace de transpiration nocturne.

Et la première conclusion est que dans cette lutte, il n’y a pas de décision salomonienne possible, car les professionnels de la santé indiquent très clairement qu’il n’est ni bon ni sain de prendre plus d’une douche par jour.

Mieux la nuit ?

En discutant avec un médecin et un dermatologue, il semble qu’ils n’aient pas autant de doutes et nous aident à définir la meilleure option. Car les deux s’accordent pour dire que l’idéal serait d’aller à la douche (ou à la baignoire) la nuit.

La raison est simple : prendre une douche en rentrant chez vous aide à débarrasser votre peau de bactéries qui s’y accumulent au cours de la journée et qui peuvent affecter l’équilibre du microbiote cutané.

Rappelons que ce microbiote est une sorte de “mur” construit par des micro-organismes qui protègent des menaces extérieures et qu’il est constitué de “bonnes bactéries”, aussi appelées “symbiotiques” (car elles vivent en symbiose avec notre corps).

Mais pendant la journée, il ajoute également au « mur & rdquor; toute une population potentiellement pathogène que nous collectons dans tout ce que nous touchons, dans toutes les frictions que nous nous donnons, et qui peuvent provoquer des maladies.

Renouvellement de la peau

De plus, c’est surtout pendant la nuit que notre corps subit la prolifération dite cellulaire, qui est un peu comme le renouvellement de la peau, et les polluants accumulés pendant la journée sont préjudiciables à ce processus, il vaut donc mieux les éliminer. .

Il est facile de comprendre que si on laisse les mauvaises bactéries sur la peau pendant la nuit, sans leur mettre de barrière, ce qu’on fait c’est leur permettre de se reproduire, avec le risque qu’elles finissent par dominer les bonnes.

Et si cela se produit, le microbiote cutané pourrait progressivement diminuer sa capacité à se protéger et servir de barrière.

Que fait-on de la sueur de la nuit ?

Nos spécialistes disent que dans des conditions normales, notre corps transpire la nuit beaucoup moins qu’on ne le pense.

Il est vrai que nous avons tous vécu des nuits où nous nous réveillons en sueur. Pour la fièvre, pour la chaleur, pour avoir trop bu d’alcool & mldr; Et à la fin nous croyons que c’est toujours comme ça.

Mais ce n’est pas une chose réelle.

Et donc? Veulent-ils qu’on s’habille comme on s’est réveillé ? Que faisons-nous de la sueur et du nettoyage que le corps effectue lorsque nous nous endormons et qu’il semble que nous nous réveillons coincés ?

Eh bien, ils insistent sur le fait que ce n’est pas si grave et ils ajoutent que

– « Même si vous transpirez, il n’y a rien de problématique en ce qui concerne l’hygiène. Au pire, tout ce que nous avons sur notre peau est enraciné dans notre propre corps.

Ils sont donc plus favorables à ce qu’ont fait nos grands-parents, c’est-à-dire se nettoyer par des « paroisses ».

Ou ce qu’ils appellent ‘un bain de chat’ qui revient à nettoyer nos mains, notre visage, les plis du corps et les orifices.”

La raison en est qu’il est toujours préférable d’éviter une deuxième douche, car cela endommagerait la peau.

– “En ne laissant pas au microbiote le répit nécessaire pour se reconstituer, il se déstabilise et ne protège plus des agressions extérieures.”

4 conseils pratiques pour une bonne douche

• Pour notre peau, le eau tiède que l’eau chaude.

• Si possible, avant de sortir de la douche, ouvrez le robinet d’eau froide et maintenez-le le plus longtemps possible sous le ruisseau. Pourquoi lui froid ralentit le métabolisme des bactéries.

• Pour les savons, gels, shampoings, il est conseillé de choisir des produits avec pH neutre afin de ne pas endommager le microbiote cutané.

• Et bien que cela ressemble à une répétition, ce n’est pas bon prendre plus d’une douche par jour.