Vaut-il toujours la peine d’acheter un an plus tard?

L’arrivée du Google Pixel 6 signifie également qu’il est temps de célébrer le premier anniversaire du Pixel 5. Même un an plus tard, le téléphone se démarque dans le portefeuille de Google comme l’un des produits phares les plus abordables du marché ces dernières années. Google a résisté à la tendance du matériel de plus en plus cher de 1 000 $, se concentrant plutôt sur son expérience logicielle de base tout en réduisant de 100 $ le prix de son matériel de génération précédente.

La décision de Google d’adopter davantage de spécifications de milieu de gamme et un prix inférieur pour son produit phare de 2020 était controversée à l’époque. Aujourd’hui, la question se pose de savoir si le téléphone a bien vieilli au cours de l’année écoulée ou s’il est déjà trop daté pour être recommandé. Découvrons-le dans cet examen à long terme de Google Pixel 5.

Récapitulatif des avis sur le Google Pixel 5

Android Authority a attribué au Google Pixel 5 une note de 4/5 et un prix Recommandé très convoité. Malgré les spécifications de milieu de gamme et le vieillissement du matériel de l’appareil photo, le combiné offrait une excellente autonomie de batterie, des fonctionnalités phares compétitives et une expérience logicielle de premier ordre à l’époque, même si elle était peut-être un peu chère. Vous pouvez lire notre critique originale complète ici.

Au cours de notre revisite de six mois plus tard (liée ci-dessous), nous étions moins vendus sur la proposition de valeur du téléphone à 699 $ par rapport aux goûts du Samsung Galaxy S20 FE régulièrement réduit. Même ainsi, le téléphone représentait toujours un achat décent en raison de la promesse de trois ans de mises à jour du système d’exploitation. Mais à quoi ressemble le téléphone sur 12 mois complets ?

Comment a vieilli le Google Pixel 5 ?

Emballant un processeur Qualcomm Snapdragon 765G de milieu de gamme et 8 Go de RAM, le Pixel 5 était loin d’être à la pointe des mesures de performances au lancement. Un an plus tard, le téléphone est encore plus loin des leaders du marché. Même ainsi, le combiné reste plus que suffisamment vif pour les tâches quotidiennes et gère très bien certains jeux légers. Éloignez-vous simplement de certains des titres mobiles les plus exigeants. 128 Go de stockage interne sont également toujours une configuration raisonnable, bien qu’elle puisse être confortable pour ceux qui ont de grandes collections de médias.

De même, l’écran OLED 90 Hz du Pixel 5 a toujours fière allure et le défilement est soyeux, même si les spécifications ne sont pas aussi sophistiquées que les panneaux 120 Hz désormais courants sur le marché. La taille «compacte» de 6 pouces de l’écran est plus maniable que les mastodontes qui traquent les échelons supérieurs du marché mobile, ce qui en fait un excellent choix si vous recherchez un smartphone légèrement plus petit.

Le Pixel 5 n’était pas exactement à la pointe de la technologie au lancement, mais résiste toujours assez bien.

L’indice IP68 du combiné et ses capacités de charge sans fil de 15 W sont toujours compétitifs par rapport aux smartphones plus chers du marché. De même, la durée de vie de la batterie reste un concurrent sérieux pour l’une des meilleures du secteur. Le choix d’un processeur de milieu de gamme et d’une cellule de 4 080 mAh se prête à une autonomie de plus d’une journée. J’ai régulièrement vu entre six et neuf heures de temps d’écran, selon l’utilisation.

La conception de Google, bien qu’elle n’ait rien d’extraordinaire à l’époque, est robuste pour un appareil à prix plus modéré. Bien que le dos en bio-résine/aluminium ne semble pas très haut de gamme venant des appareils en verre, il est adhérent et clairement conçu pour durer. L’inclusion d’une caméra selfie perforée, plutôt que d’une encoche, et des lunettes à coupe raisonnable ont toujours l’air et se sentent à jour.

En ce qui concerne l’utilisation quotidienne, le Google Pixel 5 est toujours un excellent combiné. Cependant, il y a certainement certaines zones qui n’ont pas vieilli aussi gracieusement.

Un épouvantail ou deux

Le Pixel 5 ne fait pas tout bien, surtout pour un téléphone qui coûtait autrefois 700 $. Pour commencer, le scanner d’empreintes digitales arrière semblait daté au lancement et ne semble que plus déplacé, car les alternatives à l’écran se sont répercutées sur des téléphones encore moins chers – bien que le scanner d’empreintes digitales à l’écran de la série Google Pixel 6 ressemble à un pas en arrière pour la réactivité. Peut-être que le Pixel 5 a eu raison de ne pas adopter cette technologie à la hâte.

La conception compacte du téléphone laisse également peu de place aux haut-parleurs. Il y a une paire stéréo ici mais pas de grille sur le dessus pour que le son émane. Les haut-parleurs ne sonnent pas mal en tant que tels, et le nouvel optimiseur de pièce Adaptive Sound aide à égaliser un peu les milieux boueux à des volumes plus élevés. Mais la présentation sonne hors axe car le haut-parleur exposé est placé en bas à droite. Ce manque d’équilibre est facilement aggravé en inclinant légèrement le téléphone ou en couvrant les ports inférieurs lorsque vous tenez le paysage du téléphone.

Le téléphone n’est pas non plus très à l’épreuve du temps en ce qui concerne la 5G, du moins en dehors des États-Unis. Bien que le support mmWave ne soit pas encore très important dans une grande partie du monde, il faut y penser lors d’un achat phare. Malheureusement, seuls les clients aux États-Unis peuvent acheter le modèle mmWave, tandis que le reste du monde, y compris le Japon, ne dispose que de moins de 6 GHz. Ne misez pas non plus sur l’itinérance avec les réseaux 5G étrangers.

Qu’en est-il de la configuration de l’appareil photo du Pixel 5 ?

J’ai sorti le Pixel 5 lors de nombreuses fusillades avec appareil photo au cours de la dernière année et j’ai des sentiments mitigés sur la configuration. La formule matérielle de Google n’a pas beaucoup changé depuis le Pixel d’origine, et vous pouvez le dire. Alors que le Pixel 5 frappe toujours au-dessus de son poids, l’ensemble de l’appareil photo montre son âge, en particulier en ce qui concerne la polyvalence. Il n’y a pas de caméra zoom ici, juste une combinaison principale et ultra-large – et même l’ultra-large n’a qu’un champ de vision de 107 degrés. Dès la sortie de l’emballage, vous ne bénéficiez pas de la même flexibilité que le zoom 10x et l’ultra-large à 120 degrés du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de photos que j’ai prises avec le Google Pixel 5 au cours des douze derniers mois.

À moins que vous ne soyez un photographe particulièrement pointilleux, le Pixel 5 produit des clichés solides. Bénéficiant de couleurs qui équilibrent réalisme et punch, un HDR décent et de puissantes capacités de prise de vue en basse lumière, l’appareil photo principal vous couvre bien pour une variété de scénarios. Des fonctionnalités similaires sont étendues à l’appareil photo ultra-large du téléphone, ce qui vous permet d’intégrer un peu plus vos prises de vue. Cependant, il y a une petite baisse de qualité lors du passage à l’objectif ultra-large, et il n’offre pas la présentation la plus nette en termes de détails et de correction de l’objectif.

L’application appareil photo de Google est également très utile et toujours très à jour. Il permet des contrôles manuels de la luminosité et du contraste pour vous aider à capturer de meilleures images prêtes à l’emploi. L’application abrite également le mode portrait de Google qui offre une détection des contours OK pour le flou bokeh, ainsi que des capacités Night Sight, Astrophotography et Photo Sphere. Ces fonctionnalités sont désormais communes à une variété de smartphones phares, et le Pixel 5 suit le rythme, toujours mieux performant que certains concurrents.

Cependant, l’excellent logiciel de Google ne peut pas masquer le matériel vieillissant de l’appareil photo du téléphone. Une inspection plus approfondie de nos photos révèle des niveaux de bruit plus élevés, des textures de peau rugueuses et une plage dynamique inférieure par rapport aux meilleurs appareils photo du secteur. Les images du Pixel 5 ne sont certainement pas mauvaises, mais les résultats n’étaient pas les meilleurs de leur catégorie en 2020 et ont pris un peu plus de retard tout au long de 2021. Alors que Google est resté stationnaire, d’autres ont dépassé.

Si vous êtes un fan des prouesses du logiciel de photographie de Google, les capteurs améliorés du Pixel 6 et la configuration de la triple caméra du Pro remédient au manque d’innovation matérielle de la marque. C’est certainement maintenant le meilleur endroit pour commencer si vous cherchez à vous familiariser avec la photographie Pixel.

Du point de vue vidéo, les téléphones de Google n’ont jamais été aussi bons que les meilleurs du secteur. Malgré l’inclusion de la vidéo 4K 60fps, jusqu’à 120x time-lapse, enregistrement au ralenti et une sélection de modes de stabilisation, la qualité vidéo est bruyante et maculée dans des conditions d’éclairage extérieur tout sauf parfaites.

Mise à niveau vers Android 12

L’une des principales raisons d’acheter un smartphone Pixel est les mises à jour en temps opportun, et le Pixel 5 fait déjà basculer Android 12. Il faudra plusieurs mois avant que certains des plus grands rivaux de Google déploient la dernière mise à jour du système d’exploitation sur leurs combinés phares, sans parler de l’année dernière. des modèles.

Personnellement, je ne me soucie pas de l’interface Material You remaniée de Google, le changement le plus évident avec Android 12. L’espace perdu, les paramètres rapides encombrants et les animations gênantes sont un écart majeur par rapport à l’approche axée sur la fonction qui a suscité les éloges de Android « stock », bien que Google s’éloigne de l’approche Keep It Simple, Stupid depuis un certain temps maintenant. Votre kilométrage peut varier, peu importe. Nous sommes nombreux chez Android Authority à aimer le nouveau look.

L’esthétique mise à part, Android 12 est un kit fonctionnel, voire un peu compliqué par endroits. Il existe désormais des contrôles d’autorisation de caméra et de micro en temps réel, un tableau de bord de confidentialité remanié et une saisie améliorée de l’assistant vocal, pour ne citer que quelques nouvelles entrées. Malheureusement, certaines des fonctionnalités les plus impressionnantes d’Android 12 sont réservées pour le moment au nouveau Pixel 6, notamment la traduction des messages, les phrases rapides « Hey Google » et l’optimiseur de jeu.

Le Pixel 5 arbore Android 12, mais certaines des meilleures fonctionnalités du système d’exploitation sont réservées au Pixel 6.

Google promet trois ans de mises à niveau du système d’exploitation pour le Pixel 5. Il en reste deux, ce qui signifie que le combiné restera pertinent jusqu’à la fin de 2024 et jusqu’en 2025. C’est un engagement décent, en particulier pour un produit phare plus abordable, et un qui se trouve toujours plus près du sommet de la pile – bien que ce soit loin du support à long terme fourni par Apple pour sa gamme d’iPhone.

Examen à long terme du Google Pixel 5 : le verdict

Alors le Pixel 5 est-il toujours un bon smartphone ? Sûr. Faut-il l’acheter ? Et bien non.

Google ne vend plus le Pixel 5 dans sa vitrine et semble supprimer progressivement le combiné au profit de son nouveau Pixel 5a 5G. Le Pixel 5a offre des spécifications très similaires et coûte 449 $ plus abordable, au moins aux États-Unis et au Japon – d’autres régions se retrouvent avec le Pixel 4a bas de gamme. C’est aussi un bon travail, car, à 699 $, le Pixel 5 serait impossible à recommander à la place du nouveau Pixel 6 de la société, qui coûte 599 $ très raisonnable.

Alors que le Pixel 5 est toujours un combiné parfaitement utilisable douze mois plus tard, Google a réussi à intégrer beaucoup plus dans son nouveau Pixel 6 tout en réduisant de 100 $ le prix. Avec un tout nouveau design, une charge plus rapide, un processeur Google Tensor de niveau phare personnalisé, un ensemble d’appareils photo plus moderne et un engagement de mise à jour légèrement plus long, Google a vraiment intensifié son jeu avec la série Pixel 6.

Le Pixel 5 est un bon téléphone, mais Google l’a surpassé avec le Pixel 6, plus abordable.

Vous pouvez toujours trouver le Pixel 5 renouvelé ou «comme neuf», mais il est difficile de le recommander à plus de 500 $. Compte tenu du point d’entrée à moindre coût et de la pérennité supérieure du Pixel 6, vous feriez mieux de dépenser votre argent sur le dernier smartphone de Google.

