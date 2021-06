06/02/2021

Le à 14h45 CEST

joueurs belges ponceuse gille Oui Joran vliegen, numéro 33 de l’ATP et numéro 29 de l’ATP remportés respectivement par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-deux minutes aux Italiens Andrea Vavassori Oui Lorenzo Sonego, numéro 75 de l’ATP et, numéro 152 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les seizièmes de finale.

La paire perdante n’a pas du tout réussi à casser le service, tandis que les gagnants l’ont fait 2 fois. De plus, Gille et Vliegen ont été efficaces à 67% au premier service, ont commis une double faute et ont obtenu 70% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 71%, ils n’ont pas commis de double faute et ont obtenu 62% des points de service.

En huitièmes de finale, Gille et Vliegen rencontreront les vainqueurs du match entre Casper Ruud Oui Miomir Kecmanovic contre Austin Krajicek Oui Tennys Sandgren.

Le tournoi リ (Open de France Double Masc.) se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.