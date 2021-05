Vax Live Concert ⋆ .

WENN / Adriana M. Barraza / Instar

Alors que la chanteuse des “ Wolves ” opte pour un look conservateur dans une robe écarlate à manches bouffantes, la star des “ Hustlers ” dévoile son décolleté dans sa combinaison blanche à paillettes argentées

Selena Gomez et Jennifer Lopez a dirigé le glamour lors du concert Global Citizen: Vax Live qui a été préenregistré le dimanche 2 mai à Inglewood, en Californie. Sur le tapis rouge de l’événement caritatif, les deux stars sont stupéfaites par leurs looks contrastés.

L’actrice / chanteuse de 28 ans a opté pour un look plus conservateur dans une robe écarlate à manches longues aux manches bouffantes et côtelée autour de son ventre. Elle a associé sa robe courte à des bottes en cuir verni noir à hauteur de cuisse tout en mettant des accessoires minimes, qui comprenaient un tour de cou argenté et plusieurs bagues.

Ses cheveux blonds platine étaient séparés au milieu et coiffés d’un chignon élégant, tandis qu’elle portait un fard à paupières bronze pour mettre en valeur son teint clair. Elle a également mis du rouge à lèvres pêche, tout en balançant du vernis blanc et noir sur ses ongles.

Selena Gomez au Global Citizen: concert Vax Live

J.Lo, de son côté, a mis un affichage aux gros seins dans une combinaison blanche à décolleté par Elie Saab. La tenue comportait un décolleté plongeant qui descendait juste au-dessus de son nombril avec un haut transparent et des manches volumineuses recouvertes de paillettes argentées conçues pour ressembler à de gracieuses ailes de libellule.

Ses mèches couleur caramel étaient séparées par le milieu et lâchées avec quelques vagues lâches. Elle a ajouté de l’éclat avec un collier de diamants VRAI tout en mettant un rouge à lèvres de couleur nude. La star de 51 ans, qui a été l’un des interprètes de l’événement, a ensuite été vue en train de poser avec Selena, qui a été sélectionnée comme animatrice.

Jennifer Lopez au Global Citizen: concert Vax Live

Montrant également son meilleur style sur le tapis rouge était Chrissy Teigen, qui portait une robe orange soyeuse à épaules dénudées. La tenue comportait un panneau translucide sur son décolleté et était froncée autour de son ventre avec une ceinture assortie serrée serrée.

Le modèle a tenu une pochette de couleur assortie et a complété son look avec des talons ouverts marron, tout en accessoirisant avec une paire de grandes boucles d’oreilles et des bagues en or. Sa fille Luna l’a rejoint en posant pour des photographes, faisant semblant de se cacher sous le long train de Chrissy.

Chrissy Teigen au Global Citizen: concert Vax Live

Olivia Munn a ajouté de la couleur à l’événement avec son costume en satin jaune façon pyjama recouvert de motifs paisley élégants mais clairsemés. Ses mèches de corbeau étaient coiffées de vagues lâches et tombaient en cascade sur ses épaules alors qu’elle portait un sac à main doré.

Olivia Munn au Global Citizen: concert Vax Live

Le prince Harry a également soutenu le concert-bénéfice, qui a prononcé un discours passionné sur l’importance de se faire vacciner. Prenant la scène de ce qui a marqué sa première apparition publique depuis son retour aux États-Unis après les funérailles de son grand-père, le prince Philip, il a d’abord remercié les travailleurs de première ligne.

«Ce soir, nous célébrons chacun de vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde», a-t-il déclaré dans son discours. «Vous avez passé l’année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous. Vous avez servi et sacrifié, vous vous êtes mis en danger et avec courage en connaissant les coûts. Nous vous devons une immense gratitude, merci.

«Mais nous nous rassemblons aussi parce que cette pandémie ne peut prendre fin que si nous agissons collectivement avec un engagement sans précédent envers notre humanité commune», a-t-il rappelé au public. «Le vaccin doit être distribué à tout le monde partout. Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu’il n’y aura pas de répartition équitable dans tous les coins du monde. »

«Aucun de nous ne devrait être à l’aise de penser que nous pourrions être bien alors que tant d’autres souffrent. «En réalité, et surtout avec cette pandémie, quand quelqu’un souffre, nous souffrons tous. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons élever toute l’humanité et veiller à ce qu’aucune personne ou communauté ne soit laissée pour compte », a-t-il conclu son discours.

Le concert Global Citizen: Vax Live sera diffusé le 8 mai à PM HE sur CBS et ABC, suivi d’une diffusion sur FOX à 23 h. Eddie Vedder, Foo Fighters, J. Balvin, SA ainsi que le groupe K-pop NCT 127.

