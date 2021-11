(John Hinderaker)

Le quart-arrière de Green Bay, Aaron Rodgers, fait les manchettes. Il a été testé positif au covid et manquera le match de demain. Le prétendu scandale est que Rodgers a laissé entendre lors d’une conférence de presse il y a quelque temps qu’il avait été vacciné. (Il a dit « immunisé. ») Maintenant, Rodgers est pris dans l’hystérie générale à propos de la vaccination, ce qui l’amène à se décrire comme une victime de la « foule réveillée » qui essaie de « mettre un dernier clou… dans mon cercueil de culture d’annulation. «

Plus sur le point plus large dans un instant, mais dans le contexte spécifique du football professionnel, je pense que les règles de covid sont stupides et dommageables pour les joueurs et les fans. Je n’ai vu aucun rapport indiquant que Rodgers est malade ou incapable de jouer au football. Selon moi, le covid est comme n’importe quelle autre maladie. S’il est trop malade pour jouer, il devra s’asseoir. S’il n’est pas trop malade, il devrait jouer.

Pourrait-il transmettre la maladie à d’autres joueurs ? Sûr. Comme pour beaucoup d’autres maladies depuis des temps immémoriaux. Mais la grande majorité des joueurs de la NFL ont été vaccinés, de sorte que ce risque reflète principalement le fait que les vaccins ne sont pas très efficaces pour arrêter la propagation du virus.

La pression sur ceux qui n’ont pas été vaccinés pour se faire vacciner, venant principalement de la gauche, est devenue folle alors même que les preuves s’accumulent que les vaccins, malheureusement, ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Vous pouvez le voir sur le graphique du CDC montrant les tendances quotidiennes des nouvelles infections à covid. Lorsque les vaccins sont devenus largement disponibles vers le début de 2021, les cas de covid étaient sur le point de culminer. Les nouveaux cas ont diminué rapidement par la suite, probablement en partie à cause des vaccins, mais aussi des hauts et des bas naturels de la maladie. À partir de la fin de l’été, les cas ont de nouveau fortement augmenté, atteignant un nouveau sommet en septembre. Cela ne serait pas arrivé si les vaccins avaient été aussi efficaces qu’annoncés :

Actuellement, le CDC affirme que 78,6% des Américains ont reçu au moins une injection d’un vaccin anti-covid, mais pour le moment, les cas semblent à nouveau augmenter.

Chez Healthy Skeptic, Kevin Roche commente :

[I]Cela pourrait être utile si nous disposions de vaccins qui semblaient réellement faire une différence en termes de réduction du nombre de cas et du taux de propagation. Les actuels ne semblent pas le faire pendant un certain temps. Il pourrait également être utile qu’un vaccin limite les maladies graves chez les personnes âgées qui sont les plus à risque. …

Une partie du problème réside dans nos régimes de tests absurdes continus où nous testons constamment des personnes qui ne présentent aucun symptôme. Le résultat inévitable est de nombreux faibles et faux positifs et une perturbation de la vie de personnes qui ne sont probablement pas infectieuses. Il est également assez clair, comme indiqué ci-dessus, que les vaccins n’empêchent pas les gens d’être infectés, du moins selon la définition d’infecté utilisée dans nos tests hypersensibles. Ainsi, peu importe ce que disent les «experts» de la santé publique, nous nous dirigeons vers une épidémie de vaxed. Vacciner de plus en plus de personnes n’est pas un plan de sortie à long terme.

L’expérience montre que les vaccins sont utiles principalement pour limiter la gravité des infections par percée, et non pour limiter la propagation de la maladie. Mais cela place carrément les vaccins dans la catégorie de l’intérêt personnel. Si les gens pensent que se faire vacciner est le meilleur pari pour leur propre santé, comme moi, tant mieux. Mais il y a peu ou pas d’arguments pour les forcer à se faire vacciner pour le bien-être de quelqu’un d’autre.

Ce qui nous amène à la nouvelle règle OSHA de Joe Biden (une «norme temporaire d’urgence») exigeant que tous les employeurs de 100 personnes ou plus, à leur tour, exigent que leurs employés soient vaccinés ou subissent des tests covid constants. Cette règle de la norme temporaire d’urgence soulève au moins deux questions juridiques distinctes : premièrement, relève-t-elle de l’autorité constitutionnelle du gouvernement fédéral et deuxièmement, est-elle autorisée par la loi de l’OSHA ?

Plusieurs États ont intenté une action en justice pour faire cesser l’application de la nouvelle règle de l’OSHA, et plus tôt dans la journée, la 5e Cour d’appel de circuit a rendu une ordonnance suspendant l’application de la règle. La commande dit :

Parce que les pétitions donnent à penser qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le Mandat, le Mandat est par la présente RESTE en attendant d’autres mesures par cette Cour.

En tant qu’avocat, je n’ai aucune prédiction quant à l’issue de ce litige. Si nous avons toujours une Constitution, si notre gouvernement national est l’un des pouvoirs limités et énumérés, la norme d’urgence est inconstitutionnelle. La gestion des épidémies est l’affaire des États et des collectivités locales qui, contrairement au gouvernement américain, disposent de pouvoirs de police. Essayez de trouver une clause de la Constitution qui autorise la nouvelle norme d’urgence. J’attendrai.

Mais nous avons laissé la Constitution derrière nous il y a longtemps. De nos jours, qui sait ?

Je dirai ceci : l’insistance hystérique actuelle pour que tout le monde soit vacciné, qu’il le veuille ou non, est un signe avant-coureur de l’État totalitaire que la gauche veut que nous devenions, et non un reflet du pays libre que nous avons historiquement été.

