Vaynerchuk soutient un pari de 7 millions de dollars sur le fait que vous vouliez montrer l’IRL de vos NFT

Alors que les NFT poursuivent leur invasion du monde de l’art, une startup souhaite aider les collectionneurs à afficher leurs collections dans le monde physique.

Danvas a déclaré mardi avoir levé un tour de table de 7 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Greycroft, Lerer Hippeau, Waverley Capital, VaynerFund de Gary Vaynerchuk, UTA Ventures, BDMI et les investisseurs providentiels Rich Greenfield et Jason Nazar.

L’augmentation n’est que le dernier exemple de startups cherchant à servir ce que JPMorgan dit maintenant être un marché de 7 milliards de dollars pour les NFT.

« Notre objectif est de créer le cadre d’art numérique le plus captivant au monde – un qui vous invite à interagir avec l’art numérique, et finalement vous convertir en un collectionneur à vie », les fondateurs de la startup, Jeanne Anderson (un ancien directeur général de Saatchi Art) et Hernan Lopez (fondateur du réseau de podcasts Wondery), ont déclaré dans un communiqué.

À l’heure actuelle, la plupart des écrans sur le marché s’approchent de l’affichage des jetons non fongibles en tant que « piratage », a déclaré Anderson à CoinDesk dans une interview. « Ils ne veulent pas montrer une belle œuvre d’art sur un téléviseur de côté. »

Sam Wick d’UTA Ventures a déclaré que l’investissement est un pari que les musées et les maisons de vente aux enchères continueront à adopter l’art numérique.

Vaynerchuk a ajouté : « L’un des chaînons manquants entre les mondes de l’art traditionnel et numérique est l’affichage. Comment pouvez-vous montrer vos pièces d’une manière qui correspond à leur valeur et à leur signification ? »