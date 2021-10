Commerce et investissement

VC Giant Sequoia Capital change la structure du fonds pour investir dans les classes d’actifs émergentes, y compris la crypto

La société de capital-risque Sequoia Capital modifie sa structure de fonds pour investir dans des classes d’actifs émergentes telles que les cryptos ainsi que dans les offres publiques initiales (IPO).

Dans un article de blog, Roelof Botha, partenaire de Sequoia, a déclaré que le modèle temporel existant – « cycle de fonds rigide de 10 ans » – pour investir est « devenu obsolète ».

Tout comme le géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia devient un conseiller en investissement enregistré qui lui donnera plus de flexibilité pour investir en dehors des restrictions et « nous permet d’augmenter davantage nos investissements dans les classes d’actifs émergentes telles que les crypto-monnaies et les programmes d’investissement d’amorçage. «

Sequoia Capital est connu pour ses premiers paris sur Cisco, Apple, Google, Airbnb, Zoom et Snowflake.

La société est en train de créer un fonds unique, le Sequoia Fund, qui collectera des fonds auprès de LPs qui seront canalisés vers une série de fonds plus petits qui investiront par étapes.

Sequoia choisira désormais combien d’argent il investit dans la cryptographie, les start-ups en démarrage, les entreprises secondaires, les entreprises plus matures et les transactions internationales.

« Cette nouvelle structure supprime tous les horizons temporels artificiels sur la durée pendant laquelle nous pouvons nous associer aux entreprises », a écrit Botha.

