VCs Dumping Tokens & Counter-Proposing Premium Buy pour mettre la main sur des millions de SUSHI

Le projet de financement décentralisé populaire Sushi vise désormais à attirer des investisseurs institutionnels, une tendance croissante dans le secteur DeFi, comme le montre la fonction de taux d’intérêt fixe de 4% de Compound Finance et le lancement d’Aave Pro par Aave.

Mais Sushi prospère dans le drame, et après un début controversé cet été, nous avons encore un autre spectacle.

“Pour intégrer les investisseurs institutionnels”, une nouvelle proposition intitulée “Sushi Phantom Troupe – Strategic Raise” a été introduite et propose d’utiliser une partie de 51 millions de SUSHI, d’une valeur actuelle de 357 millions de dollars.

Après un mois « fou » en termes de volume et un « pipeline attrayant de versions à venir », la distribution dans le cadre du plan plus large de diversification de la trésorerie a proposé jusqu’à 60 millions de dollars, 25 % de la trésorerie des développeurs aux VC avec 10 millions alloués à la communauté. membres.

“SushiSwap est un chouchou de la communauté DeFi depuis sa création, et à ce stade, nous pensons qu’il est prêt à accueillir des fonds cryptographiques établis et à cimenter SushiSwap en tant que puce bleue DeFi domestique”, lit-on dans la proposition.

Rendons $ SUSHI encore plus inclusif. Qui ne veut pas soutenir et financer l’une des équipes de base les plus excitantes de #DEFIhttps://t.co/QUIBm5GhWE – Fonds du futur (@FUTURE_FUND_) 16 juillet 2021

Sushi vise à lever des capitaux et à les déployer dans des actifs productifs via des solutions de rendement sûr, notamment le coffre-fort de Yearn, des liquidités d’amorçage sur les marchés clés de Kashi et des LP dans un pool stable sur Sushi pour générer des liquidités.

Le nouveau capital sera levé en vendant ses 60 millions de dollars de jetons (SUSHI) à des VC, qui seront convertis en xSushi et recevront un rendement xSushi tout en étant acquis pour une “falaise de 6 mois suivie d’une acquisition linéaire de 18 mois”.

Ces jetons SUSHI sont proposés pour être offerts avec une remise de 20 à 30 % à 30 jours TWAP.

La proposition mentionne une “liste d’investisseurs stratégiques confirmée”, qui comprend Spartan, Dragonfly Capital, Polychain, Blockchain.com, Pantera Capital, Jump, 3AC, Zee Prime, CMS Holding, DeFiance Capital et d’autres.

“La plupart des parties intéressées ont déjà des participations dans SUSHI, et voter via cette augmentation de capital via la gouvernance devrait être une formalité”, a-t-il ajouté.

Résultats du vote de classement VC anonyme👇 (et quelques points à retenir) 291 réponses en ~ 24 heures ! pic.twitter.com/AJQwjCypm9 – Darren Lau (@Darrenlautf) 16 juillet 2021

Ce qui semble être en prévision d’un rachat à bas prix, certains fonds auraient vendu leur SUSHI, faisant chuter le prix du jeton de plus de 25 % à 6,39 $ au cours des neuf derniers jours environ lorsque la proposition a été présentée pour la première fois.

La plupart des crypto VCs recherchent des rendements 100x, “se concentrent généralement sur le marché privé où leur avantage perçu est plus fort”, a déclaré Arthur Cheong, fondateur de DeFiance Capital, notant que bien que les institutions soient arrivées, elles ne s’aventurent pas au-delà de Bitcoin.

Contrairement au marché traditionnel, la crypto n’a pas de fonds indiciels mutuels/passifs pour lisser la volatilité, et “la pression d’achat de tous les sacs déverrouillés VC va presque à 100% vers les détaillants, avec des échanges occasionnels par les fonds spéculatifs crypto et prop. sociétés de négoce.

11/ Donc presque inévitablement, toutes les sorties de VC deviennent du dumping sur les détaillants jusqu’à ce que nous ayons une nouvelle génération de participants au marché institutionnel qui sont actifs sur le marché public de la cryptographie. – Arthur🐃 (@Arthur_0x) 17 juillet 2021

La proposition, cependant, reçoit des critiques avec Jeff Dorman, CIO chez Arca, la société de gestion d’actifs numériques qui détient 7,51 % de l’offre en circulation de xSUSHI, affirmant qu’elle est «destructrice de valeur» et a fait une contre-proposition.

“Sushiswap n’a pas besoin d’argent… Nous convenons qu’il y a du mérite à diversifier le Trésor, mais pas aux prix actuellement déprimés”, a écrit Dorman, qui plaide pour une communauté diversifiée de nombreux petits investisseurs qu’un groupe concentré de grands investisseurs passifs.

Au lieu d’une remise, Arca propose en fait d’acheter à un prix plus élevé avec un achat minimum de 10 mm au premier prix d’offre de 7,04 $. SUSHI se négocie actuellement à 7 $, en baisse de 70 % par rapport à son sommet historique de 23,38 $ il y a quatre mois.

La décote et le blocage à court terme « n’indiquent pas un projet de croissance dynamique comme SUSHI », et Dorman pense que SUHSI se négocie actuellement avec une décote massive par rapport à sa juste valeur.

“Ce n’est absolument pas le moment de vendre”, a-t-il ajouté.

