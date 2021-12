VCs en pourparlers pour investir 50 à 150 millions de dollars dans Polygon : rapport

Un groupe d’investisseurs en capital-risque (VC) est en pourparlers pour soutenir le scaler Ethereum Polygon avec un investissement de 50 à 150 millions de dollars, selon un rapport de TechCrunch publié lundi.

Sequoia Capital India et Steadview Capital cherchent à réaliser cet investissement en achetant des jetons MATIC, la pièce native du réseau Polygon, a rapporté TechCrunch, citant des sources proches du dossier. Polygon est un produit de « couche 2 », qui fonctionne au-dessus. des blockchains primaires afin d’accélérer les transactions. Il vise à résoudre les problèmes d’évolutivité associés au réseau Ethereum, qui a souffert de la congestion et des frais élevés. L’Asie, quelque chose qui a été difficile à atteindre. Selon le rapport de TechCrunch, Polygon a déjà connu au moins un cas de ses premiers investisseurs demandant un remboursement lorsque le marché a baissé. Polygon, Sequoia Capital et Steadview Capital n’ont pas immédiatement répondu à demande de commentaire.

Lire la suite: Le jeton MATIC de Polygon saute après l’inscription à l’ETP de 21Shares