VDL avertit l’UE d’un «monde fragmenté plein de contradictions» après le chaos du vaccin AstraZeneca | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen, aux côtés du président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens, a pris la parole lors de la conférence Future of Europe qui vise à rassembler les nations pour s’attaquer aux problèmes à moyen et long terme du continent. Au cours de son discours, elle a abordé les problèmes de l’UE que certains jugeaient “trop ​​impliqués” dans leur vie, ajoutant que le monde était “fragmenté” et donc une raison de l’unité européenne. Elle a ajouté que le monde était “plein de contradictions” mais n’a pas fait référence aux luttes internes de l’Union européenne et à la désinformation entourant le vaccin AstraZeneca.

S’exprimant lors de la conférence, Mme von der Leyen a déclaré aux participants et aux téléspectateurs: “Certains pensent que l’Europe est trop impliquée dans leur vie et pour d’autres, elle est bien trop éloignée et trop éloignée et trop détachée.

«C’est l’occasion de voir comment nous pouvons trouver le bon équilibre.

«Pour certains, l’Europe est trop institutionnelle et mécanique dans sa façon de fonctionner, c’est l’occasion de voir comment nous pouvons la simplifier et la rendre plus terre à terre là où elle est nécessaire.

«Pour certains, le récit de la paix n’est pas aussi convaincant que pour d’autres, c’est une occasion de contribuer à la construction d’un nouvel objectif commun pour tous les Européens.

«Nous voyons à quel point cela est important lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, globalisé, fragmenté, plein de contradictions et de confrontations.

«Cela nous rappelle l’importance d’un objectif commun et aucun de nous ne peut faire cavalier seul.

«La pandémie a été traumatisante pour les gens en Europe et dans le monde, elle fera partie intégrante de tant de vies et de nombreuses parties de la société.

“Et comme tout traumatisme, nous devons trouver un moyen d’en parler si nous voulons aller au-delà.”

La Hongrie a été contrainte de conclure des contrats de vaccins en dehors du programme d’achat commun de l’UE, car elle a subi des retards et une augmentation des cas.

Des pays comme l’Irlande, la Suède et d’autres n’étaient pas d’accord avec la France et d’autres États membres qui faisaient pression pour des pouvoirs d’exportation de vaccins plus restrictifs pour faire face à la baisse de l’offre plus tôt cette année.

L’UE a également exhorté les États-Unis et d’autres puissances à accroître leurs exportations de vaccins, car près de la moitié de tous les vaccins fabriqués en Europe sont exportés vers d’autres pays.

De nombreux laboratoires et usines pharmaceutiques sont basés en Europe et ont conclu des contrats avec des pays pour fournir leurs vaccins.

Le Royaume-Uni est sur le point de lever sa prochaine série de restrictions le 17 mai, car son programme de vaccination est l’un des meilleurs au monde.

Plus de 17 millions de personnes ont reçu deux injections et sont donc entièrement vaccinées au Royaume-Uni, des plans étant actuellement mis en place pour que les moins de 40 ans reçoivent leur dose.

Le Comité mixte sur les vaccins et les immunisations (JCVI) a déclaré qu’il envisagera de fournir des injections alternatives pour le nouveau cycle en raison du risque plus élevé de caillots sanguins chez les jeunes.

Il y a eu 249 cas de coagulation sanguine sur plus de 28 millions de vaccins AstraZeneca administrés au Royaume-Uni.