VeChain à la télévision, DOGE retourne le volume BTC, hack Hotbit et plus encore …

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de collecter les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise.

DOGEmania s’arrêtera-t-il un jour?

Dogecoin a officiellement investi Bitcoin dans quelques catégories ici en Chine, le volume des transactions de DOGE sur la principale bourse chinoise, Huobi, dépassant celui des principaux actifs ETH et BTC. Le 6 mai, selon CoinGecko, le volume de DOGE représentait plus de 15% du volume total d’échange, tandis que le BTC et l’ETH représentaient environ 8% chacun. Les recherches de ‘Dogecoin’ sur WeChat ont dépassé celles de Bitcoin, à 2,3 millions contre 1,7 million le 5 mai. Dogecoin est devenu de plus en plus attrayant pour la communauté de vente au détail chinoise depuis le début de cette année, car beaucoup sont attirés par la viralité et le potentiel de s’enrichir rapidement de la communauté colorée de DOGE.

La tentative de piratage échoue, mais provoque un énorme chahut

L’échange centralisé Hotbit a été victime d’une tentative de piratage le 30 avril. La bonne nouvelle est que les actifs semblent être en sécurité sur la plate-forme. La mauvaise nouvelle est que les données de l’utilisateur ont été compromises, conduisant à une base de données corrompue. Les échanges, les dépôts et les retraits se sont arrêtés alors que la bourse tente de rétablir la normalité. L’échange chinois communique activement via Twitter et le service interrompu pourrait durer encore une semaine. Hotbit est bien connu pour répertorier un large éventail d’actifs, ce qui en fait un endroit populaire parmi les investisseurs les plus réticents au risque.

HOO, basé à Shenzhen, lance un concurrent de la chaîne intelligente

Hoo.com est devenu un autre échange pour lancer une machine virtuelle Ethereum, ou chaîne intelligente basée sur EVM, qui tentait de connecter ses utilisateurs CeFi à l’espace DeFi. La chaîne, actuellement sur testnet, a des frais bas de seulement 0,001 USD par transaction et plus de 500 transactions par seconde, ainsi qu’une compatibilité avec Ethereum, BSC et HECO. Depuis le début de l’année, le token de Hoo a augmenté de plus de 350%. D’autres bourses chinoises, notamment OKEx et Gate, ont également lancé des chaînes intelligentes. Les chaînes intelligentes se révèlent être un moyen attrayant de permettre aux utilisateurs de maximiser le débit tout en permettant à l’échange de capturer la valeur du processus.

VeChain à la télévision nationale

La chaîne commerciale d’État et anglaise CGTN a créé une courte vidéo explicative sur la croissance de la blockchain après COVID19. La vidéo et l’article présentaient un aperçu détaillé des progrès de VeChain dans le développement de solutions commerciales, expliquant comment la technologie pourrait être appliquée à l’industrie de la sécurité alimentaire et du contrôle des infections. La société de médias a enregistré une courte vidéo à l’intérieur du bureau et a interviewé certains des développeurs, déclarant que la société avait bien fait pour répondre aux exigences réglementaires dans le pays strict. Ce n’est un secret pour personne que VeChain a une position supérieure et des relations étroites avec de nombreuses organisations soutenues par le gouvernement, ce qui est une position enviable pour tout fournisseur d’entreprise Blockchain-as-a-service.

Augmentation des salaires des développeurs blockchain

Le Bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale de Pékin a récemment publié le rapport d’enquête sur les salaires du marché des ressources humaines de Pékin 2021 (Q1). “Selon le rapport, les nouveaux emplois chauds, y compris l’espace technologique, avaient un salaire mensuel moyen de 3000 $ à $ 4600. Les ingénieurs de la blockchain l’ont confortablement surclassé avec un salaire de 6700 $ par mois, ce qui montre la demande croissante de compétences. En revanche, le salaire annuel moyen d’un développeur de blockchain aux États-Unis dépasse souvent 12500 $ par mois, selon l’entreprise de location Hired .com, presque le double du taux actuel à Pékin.

Les mineurs reculent et courent… partent-ils?

L’exploitation minière semble avoir repris normalement après des interruptions après un accident mortel dans une mine de charbon le mois dernier. L’incident a nécessité des inspections rigoureuses des installations minières, obligeant de nombreux mineurs ASIC à arrêter leurs machines. Les hashrates se sont actuellement rétablis à des taux proches de ce qu’ils étaient avant l’incident de la mi-avril. Cependant, un changement intéressant est que l’industrie semble se déplacer progressivement de la Chine vers l’Amérique du Nord. Le fondateur de F2Pool, Chun Wang, a noté que pour la première fois en 8 ans, plus de la moitié de la puissance de hachage de BTC provenait de l’extérieur de la Chine. Cela peut avoir été en partie lié à l’incident, mais c’est une tendance que de nombreux experts suivent car la réglementation minière en Chine semble de plus en plus stricte.