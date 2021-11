VeChain augmentera à mesure que de plus en plus d’entreprises utiliseront son logiciel de chaîne d’approvisionnement

Avec une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars au 17 novembre, VeChain (CCC :VET-USD) est la 23ème plus grande crypto selon CoinMarketCap. L’EFP a été en mouvement ces derniers temps. Hier, il était à 14,49 cents, en hausse de 150 % depuis son récent creux de 5,783 cents atteint le 20 juillet.

Source : Shutterstock

Cependant, cela reste loin de ses sommets du début de l’année. Par exemple, l’EFP a atteint 25,83 cents le 17 avril, soit il y a sept mois. Il doit encore revenir à cette valeur marchande. Après avoir atteint un creux en juillet, il s’est lentement rétabli (comme de nombreux autres cryptos.)

De toute évidence, une chose à apprendre est d’utiliser l’investissement à coût moyen avec les achats de crypto. L’avantage ici est que même si vous achetez à un prix trop élevé, vous avez la possibilité de réduire vos coûts au fil du temps. J’apprends encore à le faire avec mes investissements cryptographiques, y compris l’EFP.

Caractéristiques uniques de VeChain

En tant que crypto-monnaie, VeChain se concentre sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. Son objectif principal, selon son livre blanc, est d’améliorer la gestion des chaînes d’approvisionnement et des processus commerciaux associés.

La plate-forme blockchain a l’intention de fournir « un flux d’informations transparent, une collaboration efficace et des transferts de valeur à grande vitesse ». Pour ce faire, l’équipe derrière VeChain souhaite améliorer le processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le magazine Decrypt a détaillé les débuts de VeChain dans un article :

« VeChain a été fondée en 2015 par Sunny Lu, l’ancien DSI de Louis Vuitton Chine. Il a combiné son expertise dans les produits de luxe avec la technologie blockchain pour créer une application IoT (Internet des objets) pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il reste le PDG de VeChain par le biais d’une organisation à but non lucratif appelée la Fondation VeChain. »

L’un des objectifs de la fondation de VeChain et de la cryptographie associée était de lutter contre la contrefaçon, notamment dans le secteur du luxe. Si les entreprises peuvent garder une trace de chaque pièce d’inventaire, elles ont un moyen de lutter contre les produits contrefaits. Par exemple, ils peuvent valider si un article particulier vendu ou proposé à la vente est un véritable produit de l’entreprise.

Ce système de suivi est maintenant utilisé par un certain nombre d’entreprises à travers le monde. Plusieurs utilisations populaires sont la sécurité et la traçabilité de la chaîne alimentaire ainsi que la gestion des données d’empreinte carbone. VeChain est également utilisé pour un système de gestion d’identité de véhicule et de passeport. Cela réduira considérablement le nombre de voitures volées et les délits commis dans les ateliers de découpe.

Les autres utilisations sont la gestion de la vente au détail (en particulier les produits de luxe), les solutions logistiques, l’approvisionnement en gaz naturel et le traçage des transports, et l’utilisation des droits d’auteur et de la documentation électroniques.

Où cela laisse VeChain

Le site Web de VeChain répertorie un nombre croissant d’entreprises qui ont adopté son système logistique. Il fonctionne en utilisant l’une des trois techniques suivantes : identification par radiofréquence (RFID), codes QR ou communication en champ proche (NFC).

VeChain utilise des capteurs de différents fabricants pour tracer les marchandises via un logiciel blockchain dans chaque partie de la chaîne d’approvisionnement. Cela permet aux entreprises de prévenir les contrefaçons, le vol et d’autres types de fraude. Il permet aux entreprises de garantir l’authenticité de l’article acheté.

Compte tenu de la valeur marchande assez faible de VeChain, en particulier par rapport au monde de la gestion de la logistique de la chaîne d’approvisionnement, elle pourrait encore augmenter.

Cependant, VeChain n’est pas facile à acheter ou à vendre. Par exemple, il ne se négocie toujours pas sur une grande bourse comme Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). Pratiquement aucune société de courtage comme Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) ou Webull permet le commerce dans l’EFP.

Cependant, vous pouvez l’acheter en créant un compte avec Binance.US ou Gate.io. C’est un peu délicat, cependant, car vous devez d’abord acheter un stablecoin comme Attache (CCC :USDT-USD) ou bien l’échanger contre une autre crypto-monnaie que vous transférez sur le compte.

Cependant, cela n’empêchera pas la devise d’augmenter à long terme, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises réalisent la valeur de la blockchain crypto VET.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur la crypto VeChain mais ne détenait aucune position directement ou indirectement sur aucun autre titre mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.