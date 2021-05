VeChain est une bonne crypto-monnaie à acheter à ce prix bas

À compter du vendredi matin 21 mai VeChain (CCC:VET-USD) la crypto-monnaie était tombée à 13,28 cents par jeton. C’est loin de ses récents sommets à 27,8 cents à la mi-avril. Cependant, cet altcoin a de bonnes chances de très bien fonctionner le reste de l’année.

Fin décembre 2020, il était de 1,9 cent. Cela signifie qu’il a augmenté de 598% depuis lors et de plus de 3 000% l’année dernière par rapport à 0,42 cent il y a un an. C’est une performance incroyable, et je soupçonne que cela préfigure un bon avenir pour la crypto.

Caractéristiques exceptionnelles de VeChain

VeChain se concentre sur les chaînes d’approvisionnement et la logistique des entreprises en tant que plate-forme blockchain et crypto-monnaie associée. Son objectif principal, selon son livre blanc, est d’améliorer la gestion des chaînes d’approvisionnement et des processus commerciaux associés. Par exemple, un certain nombre de grandes entreprises utilisent désormais VeChain à des fins de suivi des stocks.

Le marché adressable pour le domaine d’intervention de VeChain pourrait s’avérer assez vaste. Une étude de 2020 a conclu que 300 milliards de dollars de nourriture pourraient être suivis et tracés sur la blockchain d’ici 2027. Walmart (NYSE:WMT) a établi un partenariat avec IBM (NYSE:IBM) et a créé la chaîne Food Trust Blockchain avec neuf autres entreprises alimentaires pour suivre les approvisionnements alimentaires.

Une société de classification norvégienne appelée DNV s’est associé à VeChain. Il fournit des services de suivi pour 13 175 navires et unités mobiles offshore.

Les partenariats VeChain existants et les grandes entreprises qui utilisent VeChain sont suivis sur un site appelé Vechaininsider.com. Celui-ci répertorie cinq partenariats stratégiques, dont DNV, PrixWaterhouseCoopers et plusieurs entreprises chinoises.

Récemment, Decrypt.co a écrit à propos d’une société de vapotage basée à Los Angeles appelée PuffBar qui a utilisé VeChain pour suivre les contrefaçons. Afin de savoir si une vape est une imitation, les utilisateurs prennent une photo du code UPC et du produit. Le site cryptographique peut alors dire s’il s’agit d’une imitation après son téléchargement.

VeChain dispose d’un système de protocole de preuve d’autorité. Il s’agit d’une ramification du système de preuve de participation. En raison de sa structure d’approvisionnement à double jeton, l’offre totale de jetons est donc légèrement inflationniste. VeChain est là pour rester. Recherchez que le jeton fonctionne très bien cette année alors que sa popularité de blockchain augmente.

Le dividende VeChain

Un autre avantage de VeChain est qu’il verse un dividende. Une «pièce dérivée» appelée THOR, ou alors VeThor (CCC:VTHO-USD) est payé à chaque détenteur de jetons VET. Le prix du marché du VTHO était juste en dessous de 1,15 cents au 20 mai.

Sur la base du meilleur article que j’ai trouvé jusqu’à présent sur le dividende de l’EFP, chaque propriétaire d’EFP a le droit de recevoir 0,000432 jetons VTHO par jour par jeton d’EFP.

Par conséquent, les jetons VTHO valent 4,958 cents par 10 000 jetons VET par jour, ou 18,10 USD par an (soit 0,04958 USD x 365). Comme 10 000 jetons VET valent 1 256 USD, le rendement du dividende est d’environ 1,44% par an (soit 18,10 USD / 1 256 USD). Encore une fois, ce dividende est versé quotidiennement aux propriétaires de jetons VET en jetons VTHO.

Histoire de VET-USD

Sunny Lu a créé VeChain en 2015, et il reste le PDG de la VeChain Foundation, basée à Singapour. Auparavant, il a cofondé la société Internet chinoise Qtum, un autre actif cryptographique numérique. Il était auparavant CIO et COO de Louis Vuitton Chine. VeChain compte plus de 90 employés, principalement des développeurs de logiciels.

Fin 2019, le portefeuille de la VeChain Foundation a été piraté et 1,1 milliard de jetons VET ont été volés, qui à l’époque valaient 6,53 millions de dollars. Les jetons volés ont été suivis par la fondation à l’aide d’un logiciel de la société de cybersécurité Hacken. Il a également eu des échanges de liste noire des adresses associées au pirate informatique qui a volé les jetons VeChain.

VeChain a une limite maximale de l’offre totale de 86,712 milliards de jetons VET. CoinMarketCap rapporte que 64,3156 milliards de jetons VET circulent, ce qui signifie que 25,8% de l’offre est disponible pour être validée.

VeChain n’utilise pas de minage. Il utilise un système de consensus de «preuve d’autorité» pour valider les transactions. C’est là qu’un groupe de «masternodes» valide toutes les transactions. Ils sont sélectionnés par la Fondation VeChain et la communauté VeChain après les processus Know Your Customer (KYC).

Que faire avec les jetons VeChain

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à utiliser la blockchain VeChain pour surveiller leurs canaux d’approvisionnement et d’inventaire, les jetons VET deviendront de plus en plus populaires.

Recherchez VeChain pour retrouver ses anciens sommets au cours de l’année prochaine. En conséquence, cette crypto ressemble à un bon achat à ce stade avec son prix bien en dessous de ses sommets.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait pas de position longue ou courte sur aucune crypto ou sécurité dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.