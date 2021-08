VeChain et Olive Times s’associent pour fournir des huiles de qualité supérieure

in

Olive Times, une marque d’huile d’olive prometteuse en Chine, s’est associée à VeChain, une plate-forme de chaîne d’approvisionnement alimentée par la blockchain, pour garantir l’authenticité de ses huiles. VeChain a publié cette nouvelle aujourd’hui dans un communiqué de presse, affirmant que cette collaboration vise à aider l’entreprise à répondre à la demande croissante d’huile d’olive biologique en Chine. Le Conseil oléicole international estime que la Chine consomme en moyenne 66 000 tonnes d’huile d’olive par an.

Selon le communiqué de presse, Olive Times s’est associé à VeChain pour utiliser sa plate-forme Blockchain-as-a-Service (BaaS) pour suivre la gamme de produits de son huile d’olive extra vierge ultra-premium appelée Special-Olive. La blockchain et la qualité des données de VeChain aideront l’entreprise à enregistrer les données aux étapes clés de la production pour montrer à l’utilisateur final que Special Olive offre la qualité promise.

Ce processus impliquera le téléchargement de données sur les processus de concassage et d’extraction, la certification de la qualité et les niveaux d’acidité. VeChain agira également comme un moyen de sécurité et de transparence des données, permettant aux consommateurs des marchés soucieux de l’éthique de s’assurer que Special Olive répond à leurs normes.

Faisant la promotion de la plate-forme VeChain, la PDG d’Olive Times, Jane Gong, a déclaré que cela permet à l’entreprise de tout partager sur Special Olive de manière fiable et immuable. Il a ajouté que cela permet de fournir aux clients et aux consommateurs une fenêtre fiable et en temps réel sur les opérations commerciales.

Yvette Xia, directrice marketing de l’entreprise, a ajouté :

L’utilisation de la technologie blockchain pour piloter votre stratégie marketing est une nouvelle méthode efficace de création de marque.

Utiliser la blockchain pour apporter des aliments sains dans votre assiette

Avant de rejoindre Olive Times, VeChain a de nouveau rejoint Producers Market pour aider Oatman Farms Premium Provisions, une ferme familiale basée en Arizona, à rationaliser ses opérations. Les mélanges de levain de ferme sont devenus un aliment de base pour de nombreux ménages après la pandémie de COVID-19, qui a restreint les déplacements. Cependant, le même événement au cours duquel la demande de produits agricoles a augmenté a poussé les consommateurs à exiger plus de transparence, de confiance et d’équité économique dans les chaînes de valeur.

En tant que tel, Oatman Farms a intégré l’application StoryBird de Producers Market, reliant les consommateurs à des chaînes d’approvisionnement de produits spécifiques. Alimenté par la chaîne d’outils VeChain, StoryBird collecte et télécharge des informations authentiques sur les produits sur la blockchain VeChain Thor. Ce faisant, il permet une parfaite validation de l’origine d’un produit.

Expliquant pourquoi Oatman Farms a adopté l’application, le propriétaire Dan Hansen a déclaré que StoryBird aide la ferme à montrer ses différentes pratiques agricoles, ingrédients et produits finis de manière transparente. Il a ajouté que grâce à l’application, sa ferme a trouvé une plate-forme simple, dynamique et riche en fonctionnalités pour partager leurs histoires.

Avec différentes organisations adoptant la plate-forme VeChain pour leurs chaînes d’approvisionnement, la pièce VeChain (VET / USD) s’est également bien comportée ces dernières semaines. Au moment d’écrire ces lignes, VEC change de mains à 0,1288 $ (0,094 £) après avoir gagné 3,66% au cours des dernières 24 heures. Bien que ce chiffre représente 53,69 % de l’ATH de la pièce de 0,2782 $ (0,20 £), cela signifie également que la valeur de VEC a presque doublé en un mois.

