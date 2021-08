VeChain et Simplex unissent leurs forces pour acheter un jeton VET

VeChain (VET / USD) est le dernier ajout à la gamme d’actifs cryptographiques de Simplex. Il est désormais possible de vendre, d’acheter et d’échanger l’EFP contre de la monnaie fiduciaire et d’autres crypto-monnaies. La principale plate-forme fiat to crypto onramp permet à ses clients d’acheter rapidement l’EFP à leurs partenaires. L’initiative mutuelle permet à la communauté crypto d’acheter le jeton à l’aide de virements bancaires, d’Apple Pay, de cartes de crédit et de débit, etc.

Un pionnier des rampes d’accès de fiat à crypto

Simplex est un pionnier dans le créneau des rampes d’accès, comblant le fossé entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies et offrant à l’écosystème de la crypto-monnaie des solutions puissantes, fluides et percutantes. Il compte des centaines d’intégrations de partenaires, accessibles dans le monde entier, y compris Binance et Bitpay.

L’EFP est disponible à l’achat direct

L’ajout de VeChain, un atout majeur avec une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars, permet à sa communauté croissante d’innovateurs, de développeurs et d’utilisateurs d’acheter l’EFP directement auprès d’échanges réputés et de portefeuilles de premier plan tels que Guarda et Digifinex, qui sont membres de le réseau de partenaires Simplex. VeChain est connue comme une blockchain respectueuse de l’environnement qui signe et vérifie les transactions en utilisant un consensus blockchain durable et respectueux de l’environnement.

Les partenaires de l’entreprise sont BMW, Groupe Renault, LVMH, DNV, Haier et PricewaterhouseCoopers (PWC).

Simplex vise à maximiser les méthodes de paiement disponibles

Simplex essaie de changer l’état actuel du marché de la cryptographie en mettant à disposition des canaux simples et transparents pour convertir fiat en crypto. L’institution financière vise à convertir plus de 50 devises fiduciaires en plus de 90 crypto-monnaies. Sous licence dans l’UE, la société permet à sa myriade de partenaires d’accepter autant de méthodes de paiement que possible, notamment SWIFT, Visa, SEPA, MasterCard et Apple Pay.

VeChain rapproche la blockchain des gens

Le réseau du consortium VeChainThor est devenu la meilleure plateforme de blockchain publique de son genre avec un modèle économique avancé, une structure de gouvernance et des fonctionnalités techniques de pointe. Utilisez également une preuve d’autorité consensuelle.

