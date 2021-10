VeChain Foundation annonce un vote pour la mise en œuvre de la mise à niveau

Via son compte Twitter, la Fondation VeChain a annoncé le début du processus de vote qui permettra à la communauté de décider de mettre en œuvre ou de rejeter une mise à jour majeure de son réseau : le Proof-of-Authority (PoA) 2.0. Cette mise à niveau pourrait inaugurer une nouvelle vague d' »adoption massive » de la blockchain, selon l’annonce.

Comme l’a rapporté NewsBTC, la mise à niveau du PoA 2.0 éliminera les compromis du consensus de Nakamoto et de la tolérance aux pannes byzantine (BFT) mis en œuvre sur les crypto-monnaies telles que Bitcoin.

Si elle est approuvée via le processus de vote, la mise à niveau permettra à la blockchain VeChainThor de bénéficier d’une capacité de débit élevée. De plus, la mise à niveau du PoA 2.0 apportera une garantie de finalité des données au réseau pour attirer davantage d’entreprises et de cas d’utilisation à volume élevé sans compromettre sa sécurité. La Fondation a déclaré :

(…) les équipes de recherche et développement de VeChain ont travaillé sur une mise à niveau massive de la blockchain VeChainThor appelée SURFACE (PoA 2.0), pour une approche d’extension de chaîne sécurisée, adaptative aux cas d’utilisation et relativement sans fourche.

La Fondation VeChain pense que cette mise à jour permettra à la blockchain VeChainThor de « mener le peloton sur la voie de l’adoption massive en raison du développement de nombreuses technologies révolutionnaires ». S’il est approuvé, le PoA 2.0 fonctionnera comme l’un des premiers « mécanismes de consensus combinés ».

Le vote aura lieu du 11 octobre à 22h00 (UTC+8) au 18 octobre 2021 à 22h00 (UTC+8). Les masternodes d’autorité et les nœuds Economic X auront chacun une autorité de vote de 40 %, tandis que les nœuds économiques auront une autorité de vote de 20 %.

Ces entités devront confirmer ou rejeter la mise en œuvre du PoA 2.0 dans sa première phase, pour introduire la fonction aléatoire vérifiable (VRF) comme source d’aléatoire.

Faisant partie du VIP-193, ce mécanisme « équilibrera l’imprévisibilité et l’impartialité » de la production de blocs sur la blockchain VeChainThor pour augmenter son niveau de sécurité. La fondation revendiquait :

Après des mois de tests par l’équipe principale, ainsi que par nos partenaires et développeurs de la communauté, nous sommes maintenant convaincus que cette mise à niveau est prête à être déployée sur le réseau principal.

Impact potentiel sur le prix de la VeChain (VET)

Comme on le voit ci-dessous, la Fondation VeChain a divulgué sa feuille de route pour la mise en œuvre du PoA 2.0. Une grande partie des progrès sur le testnet a été réalisée avec des progrès similaires sur la route du réseau principal.

Source : Fondation VeChain

La Fondation a appelé toutes les parties prenantes de la blockchain VeChainThor à voter. De cette façon, la mise en œuvre du PoA 2.0 peut continuer à progresser.

Ce n’est qu’après un vote réussi de toutes les parties prenantes qu’une mise en œuvre sur notre réseau principal peut avoir lieu, et c’est pourquoi nous avons besoin de votre vote ! Le vote peut être effectué par tous ceux qui sont éligibles à l’aide de Sync ou du portefeuille mobile VeChainThor.

L’EFP n’a pas réagi positivement à l’annonce de la Fondation VeChain. Dans le graphique journalier, VET enregistre une perte de 2,9% à 0,11 $, au moment de la rédaction.

VET avec des pertes mineures dans le graphique journalier. Source : VETUSDT Tradingview

L’action actuelle des prix de l’EFP pourrait être motivée par le récent mouvement haussier de Bitcoin atteignant les sommets de mai. Dans les prochains jours, la plupart des performances de prix de l’EFP seront déterminées par la domination BTC.

En ce sens, les détenteurs pourraient saisir l’opportunité d’augmenter leurs avoirs à mesure que VeChain entre dans un canal clé, comme l’a souligné l’analyste Justin Bennet :

L’EFP continue de s’enrouler au-dessus de son support de canal de longue date. Le plaisir commence au-dessus de 0,155. J’utilise ce temps pour accumuler.

Source : Justin Bennett via Twitter