VeChain lutte contre les émissions de gaz à effet de serre de la Chine avec une plateforme numérique SaaS

S’il est un fait que de plus en plus de pays et d’industries sont confrontés à des défis difficiles en matière de réduction de la pollution atmosphérique, aucun pays n’en fait face à un plus grand que la Chine, qui a été chargée d’atteindre zéro émission nette d’ici 2060. Il y a très peu de place pour une augmentation des émissions à partir de maintenant au. jusqu’en 2025 selon les objectifs fixés dans le quatorzième plan quinquennal de la Chine.

VeChain (VET/USD), une entreprise qui connecte la technologie blockchain au monde réel en fournissant une intégration IoT, un modèle économique robuste et une structure de gouvernance complexe, s’apprête à jouer un rôle pivot dans les plans de réduction des émissions de carbone du géant économique.

VeChain présente le service SaaS d’empreinte carbone numérique : les détails

La société, qui propose une technologie de blockchain publique de niveau entreprise, utilisera son nouveau service Digital Carbon Footprint SaaS pour aider les entreprises de toutes tailles à modifier leurs pratiques de gestion des données d’empreinte carbone. La plate-forme innovante est unique en combinant un modèle SaaS avec une technologie de comptabilité décentralisée.

Résoudre le problème de la méfiance envers les données

Les entreprises doivent déclarer les données sur les émissions dans le cadre de la conformité « verte », mais il y a un manque de transparence et de méfiance dans les données car toutes les données ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante ou prouvées authentiques. La blockchain publique résout ce problème et peut collecter des données d’émissions fiables lorsqu’elle est combinée avec des services d’assurance qualité des données et des technologies IoT.

Alexandre Gellert Paris, chargé de programme adjoint à la CCNUCC, défend ce point de vue et déclare :

“La blockchain peut contribuer à une plus grande participation, transparence et engagement des parties prenantes et aider à renforcer la confiance et des solutions plus innovantes pour lutter contre le changement climatique, conduisant à une meilleure action climatique.”

Intégration des données avec les principaux fournisseurs d’assurance tiers

La nouvelle plate-forme de VeChain permet aux utilisateurs professionnels d’enregistrer et d’intégrer des données clés avec les principaux fournisseurs de garantie tiers au sein de leur réseau de partenaires. Après cela, les données peuvent améliorer les performances de durabilité dans l’ensemble de l’organisation respective. Les propriétaires d’entreprise peuvent fournir aux utilisateurs finaux une surveillance complète des allégations écologiques et des données carbone en utilisant la plate-forme SaaS d’empreinte carbone numérique de VeChain.

Il fournit une plate-forme évolutive et complète aux entreprises de toutes tailles pour mieux suivre, calculer et rendre compte de leurs objectifs et résultats de réduction de carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de valeur.

