VeChain mentionné en 2021 Forbes Blockchain 50, mouvement parabolique en vue?

Avec une hausse de 150,3% au cours des 14 derniers jours, VeChain (VET) se négocie à 0,23 $ avec des bénéfices de 15,6% et 84,4% sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, respectivement. En plus du rallye, la société a célébré une étape importante qui pourrait donner un nouvel élan à son adoption par les entreprises.

EFP avec de forts gains sur le graphique journalier. Source: VETUSDT Tradingview

À travers son compte Twitter, la Fondation VeChain a annoncé que VeChain était mentionnée en 2021 Forbes Blockchain 50. Cet événement, organisé pour la troisième année, a été créé pour offrir une «comptabilité définitive» des entreprises qui utilisent la technologie blockchain et les crypto-monnaies.

Forbes déclare que le Bitcoin et la blockchain se sont généralisés en 2020. Avec un intérêt et une utilisation croissants dans de nombreux secteurs, cette technologie a un impact réel sur le monde des affaires. Forbes a déclaré:

Le Bitcoin et la blockchain sont devenus courants. La montée en flèche du Bitcoin en 2020 a attiré l’attention des cadres supérieurs du monde entier; Non seulement les entreprises utilisent la technologie Bitcoin sous-jacente pour effectuer des tâches telles que le rapprochement des factures et la vérification de la provenance des produits, mais des dizaines d’entre elles détiennent désormais Bitcoin en tant qu’actif de trésorerie.

La liste comprend la société de logiciels MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor; Ant Group, fondé par l’ancien PDG d’Alibaba Group; Binance, Coinbase, PayPal, Samsung, Square et autres. La Fondation VeChain a déclaré:

La blockchain transforme les industries de la chaîne d’approvisionnement et de la traçabilité, éliminant les inefficacités. Merci Archana Sristy d’avoir mentionné #VeChain dans le Forbes Blockchain 50 2021! Nous sommes fiers d’alimenter la plateforme de traçabilité alimentaire de Walmart Chine.

La récente action des prix VeChain (VET) a-t-elle été manipulée?

Le trader Justin Bennet a été optimiste sur le jeton VET natif de VeChain. Cependant, il estime que le rassemblement de 24 heures aurait pu être causé par un “grand groupe de Discord”. Bennet a classé le rallye du jeton comme inorganique et a déclaré qu’il y avait eu manipulation dans l’action des prix hier. Ajoutée:

Prétendre qu’il y a eu une bombe d’EFP coordonnée vendredi ne prend rien des fondements de VeChain. L’EFP mérite-t-il d’être là où il se trouve? Oh oui. J’ai dit à plusieurs reprises que je pense que cette année, cela coûtera entre 1 $ et 3 $.

Le groupe Discord auquel Bennet fait référence compte environ 200 000 membres et sa décision présumée converge avec un volume élevé d’échanges pour l’EFP sur les bourses sud-coréennes.

D’un autre côté, Justin, le trader de VeChain, a déclaré que le FP était prêt pour un “mouvement parabolique”. Selon le graphique qu’il a partagé, l’EFP a formé un “modèle de tasse et de poignée haussier massif”. Outre une augmentation du volume des transactions, cela pourrait conduire à une hausse de 377% du GFS. Ajoutée:

Cela s’aligne étroitement avec l’extension 4.618 Fib. Attendez la consolidation dans la poignée avant le décollage. $ Objectif de l’EFP: 0,5008 $.

Source: VeChain Justin