VeChain résiste aux ours, peut-il toucher 1 $?

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

VeChain (VET) a évolué latéralement sur le graphique journalier, tandis que les principales crypto-monnaies saignent aux périodes les plus basses et les plus élevées. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, l’EFP affiche un impressionnant 11,4% et 140%, respectivement, une tendance opposée au sentiment général du marché.

L’EFP évolue latéralement sur le graphique journalier. Source: VETUSDT Tradingview

Le commerçant anonyme VeChain Justin a partagé le graphique suivant via Twitter pour montrer que l’EFP est sur une trajectoire haussière. Selon le commerçant, l’EFP a formé un modèle de tête et d’épaules inversé (H&S) à des périodes plus basses. Habituellement une indication d’un retournement baissier à haussier, ce modèle a été invalidé mais a ensuite formé un modèle de triangle ascendant. Le commerçant a déclaré ce qui suit:

À l’étape 5 (illustrée sur le graphique), il est nécessaire de rebondir du support vers la cassure et de poursuivre la tendance. Ajustement du commerce #VeChain. C’est excitant.

Source: VeChain Justin

Un modèle de triangle ascendant indique une cassure probable de l’action des prix. Avec une résistance à 0,27 $ et un support dans la fourchette basse et moyenne de 0,20 $. Dans cette structure de prix, l’extension Fibonacci pointe vers un objectif de 0,34 $. Le marchand a ajouté:

un scénario prudent avec une ligne de tendance inférieure qui se situe à la moyenne mobile de 60 jours à 0,2280 et prend 1 à 2 jours de plus pour se terminer. Utilisation des faits saillants et MA ici. Tout ce qui est en dessous de 0,2300 semble être un excellent achat compte tenu de la force de VeChain.

Qu’y a-t-il derrière la pompe VeChain?

La forte action des prix de l’EFP pourrait être étayée par 5 faits principaux, comme l’a dit le chercheur pseudonyme “ProfessorSD”. Le grand nombre d’associations d’entreprises d’entités telles que PriceWaterhouseCoopers (PwC), Groupe Renault, DNV GL et autres, cherchant à adopter, mettre en œuvre ou créer leurs propres solutions et produits sur la blockchain VeChainThor.

De plus, l’essor de la plateforme en Chine. Le gouvernement national de ce pays semble être plus ouvert quant à son soutien à l’EFP. Comme en témoigne un rapport récent de la chaîne de télévision Shanghai Media Group (SMG), soutenue par la Chine, il y a un intérêt croissant pour la technologie blockchain et son application sur VeChainThor et d’autres réseaux.

Le professeurSD déclare que le prix de l’EFP à 1 $ et 3,5 $ est une «cible facile» et a ajouté trois facteurs haussiers possibles: une éventuelle cotation sur Coinbase, 3 partenaires (BYD, BMW et Bayer) à lancer sur cette plateforme, et délivrance d’un “Passeport Vaccin” avec Chypre pour les pays européens.

Dans un scénario alternatif, l’analyste Justin Bennet a déclaré que l’EFP pourrait revoir la fourchette supérieure de 0,10 $ et même retester des niveaux beaucoup plus bas si «les choses deviennent vraiment laides». Bennet a ajouté: