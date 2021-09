VeChain Thor Mainnet a atteint 10 millions de blocs sans temps d’arrêt – devriez-vous investir ?

VeChain VET / USD est une plateforme blockchain créée dans le but d’améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Vous souhaitez rationaliser ces processus et le flux d’informations vers des chaînes d’approvisionnement complexes grâce à la technologie de grand livre distribué.

Le cap des 10 millions de blocs comme catalyseur de croissance

Le 1er septembre, la VeChain Foundation a annoncé que le réseau principal avait atteint 10 000 000 de blocs sans temps d’arrêt, un événement qui a marqué une étape importante qui témoigne de l’évolutivité, de la sécurité et de la stabilité de sa blockchain publique.

À titre de comparaison, nous pouvons regarder Bitcoin, qui a affiché une disponibilité de 99,98 % depuis janvier 2009.

Selon la fondation, il existe également des mises à jour majeures tout au long du processus, notamment Proof of Authority 2.0 et de nombreuses autres associations, cas d’utilisation et dApps communautaires.

Ceci est important car VeChain utilise la preuve d’autorité (PoA) pour permettre au réseau de traiter des transactions à grande vitesse basées sur l’identité et la réputation en utilisant 101 nœuds d’autorité à travers lesquels il parvient à un consensus.

Faut-il investir dans VeChain (VET) ?

Le 3 septembre, VeChain (VET) valait 0,141 $.

Examinons de plus près les modèles de croissance de VeChain (VET) en examinant sa valeur historique élevée ainsi que ses performances en août.

VeChain (VET) avait sa valeur la plus élevée de tous les temps le 19 avril, avec une valeur de 0,280 $. Cela rend la valeur la plus élevée de tous les temps 98% plus élevée que la valeur du 3 septembre.

VeChain (VET) a connu son point le plus bas le 3 août, où le jeton est tombé à une valeur de 0,083 $.

Le point le plus haut du mois a été atteint le 16 août, où le jeton est passé à 0,143 $ en valeur. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 72% tout au long du mois.

Compte tenu de cette étape exceptionnelle, nous pouvons voir que le réseau principal VeChain est extrêmement stable, ce qui peut augmenter encore plus la valeur du jeton à mesure que de plus en plus de personnes et d’investisseurs y passent.

Alors que le monde s’adapte à la technologie blockchain, la gestion de la chaîne d’approvisionnement jouera un rôle essentiel dans la croissance du jeton VET et, en tant que tel, nous pouvons nous attendre à ce que son prix atteigne 0,183 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

