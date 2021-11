VeChain (EFP)

VeChain (VET) devient plus écologique avec la mise à niveau de la preuve d’autorité (PoA) 2.0

VeChain, un réseau de suivi de la chaîne d’approvisionnement qui combine le suivi physique et blockchain, a amélioré son mécanisme de consensus.

Le réseau a affecté la dernière mise à niveau en utilisant une version plus sophistiquée du protocole de consensus de preuve d’autorité (PoA).

PoA 2.0 signifie des transactions plus rapides

La société a révélé la mise à niveau considérable de son mécanisme de consensus depuis son lancement en 2015, déclarant qu’il était essentiel d’améliorer certains aspects de son réseau et d’optimiser la sécurité et d’autres opérations tout en maintenant un protocole blockchain respectueux de l’environnement.

VeChain a annoncé le 16 novembre que le réseau s’aventurait dans la première phase du Proof of Authority (PoA) 2.0 nommé, Secure Use-case adaptative Relatively Fork-free Approach of Chain Extension (SURFACE).

Selon l’entreprise, la mise à niveau contribuerait à améliorer l’évolutivité et à répondre aux demandes des applications blockchain ultérieures.

L’algorithme permet au réseau de traiter les transactions à grande vitesse en utilisant l’identité et la réputation comme enjeu pour accorder à un nœud le pouvoir d’ajouter un nouveau bloc au grand livre décentralisé.

Ce processus garantit une utilisation minimale de l’énergie et des frais de transaction faibles, ce qui constitue une méthode écologique pour les opérations de blockchain.

Objectif d’évolutivité de VeChain

La mise à niveau de VeChain vers le PoA 2.0 s’aligne sur la vision du protocole de développer une plate-forme de blockchain publique de contrat intelligent de couche 1 adoptée en masse.

Le réseau a révélé que la mise à niveau propose trois fonctionnalités clés ; le premier est une fonction d’aléatoire vérifiable qui affecte de manière sécurisée des nœuds pour produire des blocs, garantissant qu’ils ne sont pas falsifiés, ou que les transactions ne sont pas seulement validées par un ensemble de nœuds.

La deuxième caractéristique est un processus de production de blocs approuvé par le comité qui réduira considérablement le fork du réseau, ce qui peut entraîner des retards et ralentir la vitesse de transaction du réseau VeChain.

La troisième caractéristique comprend un processus passif de confirmation de la finalité des blocs qui garantit que les nouveaux blocs sont finalisés même lorsque les nœuds du réseau sont hors ligne et n’ont pas encore été synchronisés.

Cela résoudra le problème des fourches accidentelles causées par des nœuds n’utilisant pas le logiciel mis à jour lors d’une mise à niveau. La combinaison de ces fonctionnalités favorisera des transactions rapides et efficaces sur la blockchain.

Vechain a déclaré que la mise à niveau vise à améliorer l’évolutivité du réseau et à permettre au projet d’atteindre l’objectif de technologie verte et de construire un avenir durable.

