VeChain (VET) est-il un bon investissement en juin ?

VeChain VET / USD est une blockchain qui veut mettre fin à la contrefaçon de produits. Essentiellement, VeChain est une technologie anti-fraude qui utilise l’espace de la crypto-monnaie pour fournir aux entreprises des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour suivre à peu près tout.

Il utilise la gouvernance distribuée en conjonction avec la technologie Internet des objets (IoT) pour créer un écosystème qui résout d’importants problèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

FP a un catalyseur de croissance.

Le réseau de test VeChain PoA 2.0 a fonctionné à 2500 Txs par bloc. À cette époque, on estimait que le testnet pouvait traiter 21,6 millions de transactions de manière régulière.

VeChainThor version 1.5 a activé le hard fork connu sous le nom d’ETH_IST et a assuré la compatibilité de VeChain avec la dernière machine virtuelle Ethereum. Ce fork nécessitait que tous les nœuds soient mis à jour vers la dernière version du logiciel de protocole.

Le 4 juin, VeChain a annoncé qu’avec DNV, ils permettaient à l’hôpital Renji en Chine de lancer la première application de service de FIV compatible avec la blockchain, connue sous le nom de MyBaby.

Ceci est en réponse au parcours émotionnel et stressant du processus de FIV pour les femmes et les familles à l’échelle mondiale. Le marché chinois de la FIV est en passe de dépasser les 2,8 milliards de dollars d’ici 2025 selon la recherche, donc si VeChain en fait partie, qui sait jusqu’où sa valeur pourrait aller d’ici 2025 également.

Investissez dans l’avenir de la gestion des articles

L’EFP est le jeton de crypto-monnaie dans lequel vous pouvez investir et il sert à augmenter la valeur au sein de la blockchain elle-même. Le jeton peut transférer de la valeur via la blockchain et même activer des contrats intelligents.

Il existe également un deuxième jeton connu sous le nom de VeCHainThor Energy ou VTHO, qui fonctionne comme le gaz qui alimente les transactions de contrats intelligents, et ce jeton n’est pas accessible au public.

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à implémenter la fonctionnalité VeChain dans leurs systèmes, comme un partenariat avec DNV à l’hôpital Renji, pour ne citer qu’un exemple, les jetons VET peuvent potentiellement être beaucoup plus rentables à conserver et à vendre à une date ultérieure.

En fait, d’ici la fin de l’année, nous pourrions potentiellement voir beaucoup plus d’intérêt pour la blockchain en raison de sa récente mise à jour et d’un hard fork, puisque 0,1105 $ pourrait être un investissement rentable, étant donné qu’historiquement, comme en avril, nous avons vu sa valeur monter en flèche à 0,2546 $, ce qui la rend 130% plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui.

