VeChain (VET) pourrait s’associer au gouvernement chinois pour étendre la blockchain

Les responsables comprennent les dirigeants des districts de Huangpu, Changning et Shanghai. Selon l’entreprise, ils prévoyaient de discuter d’éventuels partenariats transformateurs.

Le gouvernement chinois a exprimé son aversion pour le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie ces derniers temps, mais l’amour du pays pour la technologie Blockchain est évident.

Le pays a récemment interdit l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans le pays. Cependant, des responsables gouvernementaux ont récemment visité la plate-forme Blockchain VeChain (VET / USD), faisant l’éloge de sa technologie.

Des partenariats transformateurs possibles

Ce n’est un secret pour personne que la Chine a donné la priorité à la technologie blockchain et au lancement de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Cependant, le pays est fermement opposé à la croissance du Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies en raison de leur risque élevé perçu.

“La blockchain VeChain est toujours prête à servir la communauté, les entreprises, les gouvernements et plus encore”, a déclaré le réseau.

L’entreprise a déclaré qu’elle était prête à servir davantage d’entreprises, de gouvernements et de collectivités. Selon le rapport, les responsables ont exprimé leur conviction que la technologie blockchain a un rôle important à jouer dans l’avenir de l’économie numérique.

Les responsables ont également exprimé leur admiration pour la technologie et confirmé l’orientation du développement des activités technologiques de VeChain.

Potentiel de croissance pour VeChain

Cette reconnaissance, selon la firme, pourrait aider VeChain à se développer rapidement dans l’espace technologique.

Il est encore plus important de savoir que la Chine a la plus grande population et la deuxième plus grande économie du monde. On s’attend également à ce qu’elle devienne la plus grande économie du monde.

L’adoption en Chine mettra VeChain dans un grave différend en tant que plus grande blockchain au monde, en fonction de la taille du marché qu’elle pourrait contrôler.

Ce type de nouvelles peut stimuler les opérations et la clientèle de VeChain. La plateforme compte déjà 1 million de comptes et n’a que trois ans.

