Vector Green s’associe à Evergreen Power pour construire des centrales éoliennes de 300 MW

Vector Green Energy, la plate-forme indienne d’énergies renouvelables de Global Infrastructure Partners (GIP), basée à New York, a signé un protocole d’accord avec Evergreen Power, dont le siège est dans l’Illinois, aux États-Unis, pour développer environ 300 mégawatts (MW) de projets éoliens en Inde.

Vector Green dispose d’une capacité d’exploitation renouvelable de 650 MW, dont seulement 23 MW sont actuellement éoliennes. Le protocole d’accord vise à aider l’entreprise à étendre son portefeuille d’énergie éolienne en Inde.

EverGreen Power s’est vu attribuer 150 MW de projets éoliens lors de la vente aux enchères menée en septembre par la Solar Energy Corporation of India contre un tarif de Rs 2,69 l’unité. Elle développe également un pipeline de 250 MW supplémentaires.

« Sous réserve des dispositions du protocole d’accord et des documents définitifs, ces projets seront repris et mis en œuvre par Vector Green conformément aux dispositions du PPA et des autres documents d’appel d’offres », indique le communiqué de Vector Green.

En septembre 2020, Vector Green avait acquis 306 MW de projets solaires auprès du groupe RattanIndia. La société a également participé de manière sélective à des appels d’offres pour des projets d’énergies renouvelables entièrement nouveaux ces derniers mois.

Actuellement, l’énergie solaire est devenue le principal moteur de l’augmentation de la capacité dans le secteur des énergies renouvelables, augmentant sa part dans le mix vert global à environ 45%, et a dépassé la capacité de l’énergie éolienne pour la première fois au cours de l’exercice 21.

