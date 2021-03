Vectornator 4.0 pour iPhone, iPad et Mac [Video]- .

Vectornator est une application tout-en-un d’illustration, de conception d’interface utilisateur et de publications. Il est disponible pour iPhone, iPad et Mac. Linearity a publié la prochaine mise à jour majeure de Vectornator dans la version 4.0, qui apporte une poignée de nouvelles modifications et fonctionnalités.

Pratique avec Vectornator 4.0

Actions rapides

L’une des façons dont Vectornator améliorera l’efficacité de la version 4.0 est grâce à la nouvelle fonction d’actions rapides. Ces menus contextuels intelligents apparaîtront juste sous les objets sélectionnés. Cela vous permet d’accéder facilement aux actions principales telles que la modification de l’opacité, les opérations booléennes et bien plus encore. Le tout sans avoir besoin d’ouvrir l’inspecteur.

Refonte de Vectornator 4.0 Mac UX

La dernière version de MacOS, Big Sur apporte de nombreux changements d’interface utilisateur. Linearity met à jour la version Mac de Vectornator pour qu’elle corresponde à l’aspect général de Big Sur. Il a maintenant un look très élégant et moderne. Et de nombreux éléments de l’interface ont été mis à jour pour offrir une grande sensation de profondeur et d’immersion.

Symboles SF

Un ajout intéressant à Vectornator avec la version 4.0 est SF Symbols, qui comprend un ensemble de plus de 2400 icônes conçues pour fonctionner parfaitement avec la police système San Francisco d’Apple. Son utilisation serait parfaite pour conceptualiser un design pour un logiciel Mac ou iOS.

Autres fonctionnalités existantes

Iconator est une bibliothèque de plus de 80 000 icônes différentes parmi lesquelles choisir. Vectornator vous permet d’accéder à tous depuis l’application. Et chaque icône peut être manipulée dans l’éditeur. Vectornator propose également l’intégration Unsplash, ce qui signifie que vous pouvez importer des photos de haute qualité directement à partir de l’imposante bibliothèque d’images d’Unsplash.

Prise de .

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 4.0, Vectornator est facilement l’une des meilleures applications de conception que vous pouvez utiliser dans l’écosystème Apple. Et grâce à une base de code unifiée, toutes les nouvelles fonctionnalités seront accessibles sur iPhone, iPad et Mac. N’oubliez pas de consulter Vectornator si vous êtes intéressé!

Téléchargez Vectornator 4.0 pour iPhone, iPad et Mac dès maintenant.

