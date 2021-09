Vedant Fashions, propriétaire de Manyavar, dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; émettre entièrement une offre de vente

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Vedant Fashions, propriétaire de Manyavar.

Le propriétaire de Manyavar, Vedant Fashions, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. Vedant Fashions possède trois marques distinctes sur le marché des vêtements ethniques et de fête pour hommes, Manyavar, Twamev et Manthan, une marque de vêtements ethniques et de fête pour femmes, Mohey, ainsi qu’une marque patrimoniale régionale, Mebaz. L’émission publique sera une offre de vente par les actionnaires existants et ne consistera pas en une nouvelle émission d’actions. L’offre totale de vente (OFS) de 3,63 crores d’actions comprendra 1,74 crore d’actions par Rhine holdings Ltd, jusqu’à 7,23 lakh par Kedaara Capital Alternative Investment Fund-Kedaara Capital AIF 1 et jusqu’à 1,81 crore d’actions par Ravi Modi Family Trust.

Axis Capital, Edelweiss Securities, ICICI Securities, IIFL Securities et Kotak Mahindra Capital sont les banquiers d'investissement de l'émission. KFin Technologies Private Ltd sera le registraire de l'émission. Il n'y a pas de sociétés cotées en Inde qui s'engagent dans une activité similaire à celle de Vedant Fashions, propriétaire de Manyavar. La société ne recevra aucun produit de l'offre. Les actionnaires vendeurs auront droit à l'intégralité du produit de l'offre après déduction des frais de l'offre et des impôts y afférents. Les promoteurs de la société sont Ravi Modi, Shilpi Modi et Ravi Modi Family Trust.

Vedant Fashions, dans son DRHP, a déclaré que toutes les actions attribuées aux investisseurs principaux dans la partie des investisseurs principaux seront bloquées pendant une période de 30 jours à compter de la date d’attribution. La société a déclaré que la croissance à long terme du marché intérieur sera tirée par l’augmentation de la population active et des niveaux de revenus, une pénétration plus élevée des magasins de détail organisés et du commerce électronique, et une préférence croissante pour RMG par rapport aux vêtements sur mesure. On estime que la part des vêtements pour hommes, qui représentait environ 42 % au cours de l’exercice 20, est passée à environ 43 % au cours de l’exercice 21, car les femmes et les enfants étaient principalement confinés à la maison, ce qui a entraîné une baisse de la contribution des vêtements pour femmes au cours de l’exercice 21.

La vente au détail de vêtements pour hommes s’est développée à un rythme raisonnable au fil des ans, avec les premiers entrants tels que Raymond, Arvind Brands, Zodiac, Manyavar. Le marché de la vente au détail de vêtements ethniques a augmenté d’environ 9 % du TCAC au cours des exercices 15 à 19, conformément à l’ensemble du marché de la vente au détail de vêtements dans le passé. Le grand marché du mariage et les festivals tout au long de l’année sont de puissants moteurs fondamentaux du marché organisé des vêtements ethniques en Inde à long terme. Alors que les facteurs de croissance à long terme restent intacts et que les célébrations continuent de stimuler les ventes de vêtements ethniques, le concept de demande refoulée est très pertinent dans les vêtements de mariage et de célébration indiens, contrairement à d’autres catégories de consommateurs, entraînant ainsi une croissance plus élevée.

