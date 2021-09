Vedant Fashions, propriétaire de “Manyavar”, dépose des papiers d’introduction en bourse

in

Actuellement, le Ravi Modi Family Trust détient 18,10 crore d’actions ou une participation de 74,67 % dans la société. Rhine Holdings détient 1,74 crore d’actions ou une participation de 7,2%, tandis que Kedaara AIF détient 723 014 actions ou une participation de 0,30%.

Vedant Fashions, qui possède les principales marques de vêtements ethniques et de fête « Manyavar », « Mohey » et « Manthan », a déposé des projets de documents auprès de l’organisme de réglementation des marchés des capitaux Sebi pour une offre publique initiale (IPO).

L’introduction en bourse est purement une offre de vente de jusqu’à 3,64 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants contre de l’argent, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).

L’OFS comprend la vente de jusqu’à 1,74 crore d’actions par Rhine Holdings, jusqu’à 723 014 actions par Kedaara Capital Alternative Investment Fund – Kedaara Capital AIF 1 et jusqu’à 1,82 crore d’actions par le Ravi Modi Family Trust. Notamment, des investisseurs de renom – Kedaara et Rhine – ont décidé de se retirer via l’OFS.

Les promoteurs de Vedant Fashions, basé à Kolkata, sont : Ravi Modi, Shilpi Modi et le Ravi Modi Family Trust, agissant par l’intermédiaire de son fiduciaire Modi Fiduciary Services. Ravi Modi est le fondateur, président et directeur général de la société.

Comme les actionnaires vendeurs auront droit à l’intégralité du produit de l’offre après déduction des frais d’offre et des taxes y afférentes, Vedant Fashions ne recevra aucun produit de l’introduction en bourse.

« Au cours de l’exercice 21, 44,22 % des ventes de nos clients ont été générées par nos points de vente exclusifs (EBO) appartenant à des franchisés dans les villes de niveau I, 42,05 % dans les villes de niveau 2 et 12,31 % dans les villes de niveau 3. Les 1,42 % restants des ventes de nos clients par nos EBO appartenant à des franchisés ont été générés sur les marchés internationaux », a déclaré la société dans le DRHP.

Pour les exercices 2019, 2020 et 2021, les revenus d’exploitation de la société se sont élevés à Rs 800,74 crore, Rs 915,55 crore et Rs 564,82 crore, respectivement.

