Vedanta Aluminium devient le plus grand acheteur d’énergie verte de l’Inde à IEX

L’achat d’unités d’énergie verte par Vedanta Aluminium représente plus de 35 % de l’énergie verte négociée sur IEX au premier trimestre de l’exercice 22.

Vedanta a déclaré lundi que son unité commerciale d’aluminium est devenue le plus grand acheteur d’énergie verte de la plate-forme Indian Energy Exchange (IEX) au premier trimestre de l’exercice 22, fournissant 354 millions d’unités d’électricité basée sur les énergies renouvelables (ER) pour son usine de production d’aluminium à Jharsuguda, à Odisha.

L’électricité a été achetée sur le marché vert à terme (G-TAM) de l’IEX.

Les entreprises indiennes essaient de plus en plus de réduire leur empreinte carbone et de nombreuses entreprises consommatrices reçoivent déjà de l’énergie renouvelable via le mécanisme d’« accès ouvert ».

L’achat d’unités d’énergie verte par Vedanta Aluminium représente plus de 35 % de l’énergie verte négociée sur IEX au premier trimestre de l’exercice 22. « Notre stratégie à long terme se concentre sur la migration vers un mix énergétique à faible émission de carbone, avec un passage progressif des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, pour produire de l’aluminium vert », a déclaré Rahul Sharma, PDG de Vedanta Aluminium Business.

Le mécanisme GTAM a été introduit l’année dernière par IEX, ce qui a permis plus de flexibilité aux acheteurs pour l’achat d’électricité renouvelable. Le mécanisme a également ouvert la possibilité aux sociétés de distribution d’électricité de revendre l’énergie renouvelable qu’elles se procurent auprès des développeurs. Vedanta Aluminium Business à Odisha et Chhattisgarh, une division de Vedanta Limited, est le plus grand fabricant d’aluminium du pays. Elle a produit 1,96 million de tonnes d’aluminium au cours de l’exercice 21.

