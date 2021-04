Vedanta cherche à ouvrir l’unité d’oxygène de Sterlite pour augmenter son approvisionnement

Sterlite Copper à Tuticorin, qui a été fermée en mai 2018 en raison de problèmes environnementaux, possède l’une des plus grandes usines d’oxygène du pays.

Sterlite Copper, une société du groupe Vedanta, a demandé l’approbation du gouvernement du Tamil Nadu et du ministère de la Santé de l’Union pour exploiter son usine d’oxygène de 1 000 tonnes par jour afin de répondre à la demande croissante d’oxygène pour les patients atteints de Covid-19. L’entreprise a également déposé une requête auprès de la Cour suprême, l’informant de l’offre au gouvernement.

Sterlite Copper à Tuticorin, qui a été fermée en mai 2018 en raison de problèmes environnementaux, possède l’une des plus grandes usines d’oxygène du pays. Deux autres sociétés du groupe Vedanta, Hindustan Zinc (HZL) et ESL Steel, fournissent de l’oxygène aux patients Covid-19 dans le cadre de son initiative Vedanta Cares.

Alors que HZL a fourni 1 500 litres d’oxygène industriel à l’administration sanitaire d’Udaipur, ESL a enregistré son usine près de Bokaro pour l’oxygène médical liquide avec l’engagement de fournir jusqu’à 10 millions de tonnes par jour.

HZL a transporté un camion-citerne d’oxygène liquide de 1000 litres depuis son usine industrielle d’oxygène du complexe Rajpura Dariba, consacrant 100% de sa production mensuelle d’oxygène aux hôpitaux. HZL fournit de l’oxygène industriel, qui subira une procédure clinique pour être utilisé pour un traitement médical.

Le PDG du groupe Vedanta, Sunil Duggal, a déclaré que le pays faisait face à une grave pénurie d’oxygène médical et que les entreprises du groupe faisaient tout ce qui était possible pour augmenter l’approvisionnement en oxygène. «HZL et ESL travaillent avec les administrations locales pour fournir des installations médicales. Nos hôpitaux gèrent les patients Covid et notre équipe médicale organise la vaccination de nos employés et des communautés locales », a déclaré Duggal.

Le groupe s’est également lié avec des agences d’approvisionnement en oxygène à Bhawanipatna et Raygada pour Langigarh.

