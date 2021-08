Vedanta demande à SC de continuer à fabriquer de l’oxygène de qualité médicale au-delà du 31 juillet

in

Treize personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu lors d’une manifestation contre la pollution de l’environnement prétendument causée par l’usine.

Vedanta a demandé vendredi à la Cour suprême l’autorisation de poursuivre la fabrication d’oxygène de qualité médicale au-delà du 31 juillet à partir de sa fonderie de cuivre à Thoothukudi, Tamil Nadu, une position opposée par le gouvernement de l’État.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a soumis l’affaire à l’audience la semaine prochaine après que l’avocat principal Harish Salve a mentionné l’affaire pour une audience urgente. Cependant, le gouvernement du Tamil Nadu, par l’intermédiaire de l’avocat principal Kapil Sibal, a déclaré qu’il était opposé à la poursuite de la production d’oxygène dans l’usine car l’État disposait d’une quantité suffisante d’oxygène liquide.

Au milieu de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, le tribunal suprême avait autorisé le 27 avril Vedanta à rouvrir son usine et à fabriquer de l’oxygène jusqu’au 31 juillet, la société ayant affirmé vouloir aider la cause nationale au milieu d’une recrudescence massive de cas.

« Nous sommes enclins à permettre à la prière de Vedanta de faire fonctionner l’usine d’oxygène comme une unité autonome. « L’arrêté n’est passé qu’au vu du besoin national en oxygène. “L’ordonnance ne créera aucune équité en faveur de Vedanta”, a déclaré le tribunal suprême.

Cependant, Vedanta ne sera pas autorisé à entrer et à exploiter la fonderie de cuivre ou la centrale électrique sous le couvert de cet ordre, avait-il ordonné.

La plus haute juridiction avait en outre ordonné que son ordonnance reste en vigueur jusqu’au 31 juillet et par la suite, l’affaire sera reprise, si la situation le justifie.

Le gouvernement de l’État avait alors accepté de rouvrir temporairement l’usine pendant quatre mois compte tenu de la pénurie d’oxygène dans le pays au milieu de la pandémie.

L’usine gérée par Vedanta arm Sterlite a été scellée par le gouvernement TN le 28 mai 2018 pour des raisons environnementales.

Treize personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu lors d’une manifestation contre la pollution de l’environnement prétendument causée par l’usine.

Vedanta avait précédemment soutenu que la fonderie de cuivre employait directement 4 000 personnes et 20 000 autres indirectement, tandis que plus de 200 000 personnes dans les industries en aval dépendaient de l’usine qui produisait auparavant 37 % du cuivre total de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.