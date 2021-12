Vedanta distribue des masques faciaux en Zambie et sensibilise le public à l’augmentation des cas d’Omicron

La nouvelle variante représentant une menace importante pour la santé publique, Vedanta réaffirme son engagement à aider les communautés autour des mines de cuivre de Konkola (KCM) de la meilleure façon possible.



Vedanta a déclaré mardi avoir distribué des milliers de masques réutilisables aux navetteurs et aux commerçants dans les villes zambiennes de Chingola et Chililabombwe, et a pris des mesures pour sensibiliser le public à l’augmentation des cas d’Omicron, la nouvelle variante du coronavirus.

«Lundi, Vedanta a distribué 4 000 masques aux navetteurs et aux commerçants en réponse à ce défi préoccupant. Cela s’ajoute aux plus de 10 000 masques distribués aux communautés entourant KCM au cours des dernières semaines, car Vedanta reste déterminé à aider les Zambiens dans leur lutte contre la pandémie, a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle variante représentant une menace importante pour la santé publique, Vedanta réaffirme son engagement à aider les communautés autour des mines de cuivre de Konkola (KCM) de la meilleure façon possible.

Récemment, dans la ceinture de cuivre, l’administration du district a apprécié les initiatives de RSE entreprises par l’entreprise en termes de soins COVID-19, en fournissant des serviettes hygiéniques aux écoles et en se lançant dans la pulvérisation de la zone pour prévenir le paludisme qui jouxte 3 400 ménages près de KCM. .

«En tant qu’entreprise citoyenne concernée, cet acte de Vedanta contribue dans une certaine mesure à protéger le public des effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Je suis encouragé par les vastes initiatives de RSE qui sont déjà entreprises à Chingola et dans les communautés environnantes », a déclaré le directeur national de Vedanta, Moses Banda.

Banda a ajouté que le problème le plus important auquel notre pays est actuellement confronté est le COVID-19, et Vedanta aide à lutter contre la pandémie en fournissant des désinfectants, y compris des masques faciaux, à Chingola.

