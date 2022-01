Vedanta lance une campagne de vaccination massive pour les enfants d’employés âgés de 15 à 18 ans

Vedanta facilitera également les injections de rappel pour les personnes âgées et les travailleurs de première ligne, a indiqué la société dans un communiqué.



Vedanta a annoncé lundi le lancement d’une campagne de vaccination massive sur ses sites pour couvrir les enfants de tous les employés et partenaires commerciaux dans la tranche d’âge éligible de 15 à 18 ans.

L’initiative comprend également la mise en place de camps de vaccination communautaires pour les enfants de ce groupe d’âge à Mumbai et à Delhi, les deux villes qui enregistrent le plus grand nombre de cas.

Vedanta facilitera également les injections de rappel pour les personnes âgées et les travailleurs de première ligne, a indiqué la société dans un communiqué.

Cette décision est conforme à la vision et à l’engagement de l’entreprise à assurer la santé et le bien-être de ses employés, de leurs familles et de leurs communautés.

Les initiatives se déploient sous l’égide de la Fondation Anil Agarwal.

Le groupe a entrepris des campagnes de vaccination pour sa population tout au long de la pandémie et a déjà administré environ 1,5 lakh de doses jusqu’à présent grâce à ses diverses initiatives.

Poussant plus loin la campagne de vaccination, Vedanta cherche maintenant à étendre sa portée à plus de deux doses de vaccin lakh.

Le PDG du groupe Vedanta, Sunil Duggal, a déclaré : « Notre campagne de vaccination ciblera les enfants du groupe d’âge éligible, et nous fournirons également des rappels aux personnes âgées et aux travailleurs de première ligne conformément aux directives gouvernementales et à la disponibilité des vaccins. » Duggal a déclaré que la société soutenait le gouvernement pour lutter contre ce virus et finalement rendre la nation exempte de COVID-19.

