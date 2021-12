Vedanta rachète le producteur de nickel-cobalt Nicomet

L’acquisition est conforme à la mission ESG de Vedanta et constitue un grand pas vers le soutien des objectifs de neutralité carbone de l’Inde.

Vedanta a annoncé lundi avoir acquis Nicomet, un important producteur de nickel et de cobalt basé à Goa. L’acquisition est conforme à la mission ESG de Vedanta et constitue un grand pas vers le soutien des objectifs de neutralité carbone de l’Inde. Avec cette acquisition, Vedanta est devenu le seul producteur de nickel du pays, a indiqué la société dans un communiqué. « Cette décision est une étape importante dans la mission de Vedanta visant à rendre l’Inde autonome en minéraux essentiels », a-t-il déclaré.

Le nickel, un minéral stratégique, est un intrant essentiel dans la fabrication d’acier inoxydable et de batteries pour véhicules électriques (VE). Le cobalt est un élément clé pour la batterie lithium-ion pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie et a d’autres utilisations comme le superalliage pour la fabrication de l’acier. Le nickel et le cobalt sont tous deux considérés comme les minéraux du futur qui joueront un rôle de premier plan dans la transition vers une énergie renouvelable et plus propre.

« Nous sommes enthousiasmés par l’incursion de Vedanta dans la production de nickel et de cobalt, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de la mission du gouvernement pour un Aatmanirbhar Bharat. Le nickel et le cobalt sont un métal d’une grande importance stratégique, notamment pour notre transition vers les énergies propres et la mobilité électrique.

« Actuellement, l’Inde importe 100 % de ses besoins en nickel ; notre objectif sera de stimuler la production nationale qui alimenterait la transition de l’Inde vers une économie nette zéro », a déclaré le président de Vedanta, Anil Agarwal.

Ces dernières années, la valeur des importations de nickel et de cobalt du pays n’a cessé de croître. Avec l’incursion de Vedanta dans la production de ces minéraux essentiels, l’Inde sera en meilleure position pour fabriquer des batteries de véhicules électriques, le principal composant des véhicules électriques et soutenir la production de produits en acier de haute qualité, un élément clé de la croissance des infrastructures. Nicomet est devenu un producteur certifié de cristaux de sulfate de nickel de qualité batterie utilisés pour la fabrication de batteries de véhicules électriques dans le monde.

Nicomet marque une acquisition stratégique majeure pour Vedanta et devrait renforcer son portefeuille d’activités sidérurgiques.

L’acquisition intervient à un moment où le marché du nickel se resserre avec une augmentation de la demande de batteries et une augmentation de la production mondiale d’acier inoxydable ces dernières années, une tendance qui devrait se poursuivre en 2022.

