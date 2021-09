Vedanta Resources réduit sa dette nette de 300 millions de dollars au premier semestre FY’22

“VRL a réduit sa dette nette (y compris le prêt interentreprises et le prêt chez Volcan) de 300 millions de dollars au premier semestre et prévoit de réduire encore sa dette de 500 millions de dollars au deuxième semestre de l’exercice 22”, indique le communiqué.

Vedanta Resources Ltd (VRL) a annoncé lundi que la société avait réduit sa dette nette de 300 millions de dollars au premier semestre de cet exercice et qu’elle prévoyait de réduire encore sa dette de 500 millions de dollars au second semestre de FY’22. Avec le remboursement intégral de la dette de Volcan, le gage sur toutes les actions de VRL a été libéré, a indiqué la société dans un communiqué. Volcan Investments est une branche d’investissement du magnat des métaux à l’exploitation minière Anil Agarwal.

“VRL a réduit sa dette nette (y compris le prêt interentreprises et le prêt chez Volcan) de 300 millions de dollars au premier semestre et prévoit de réduire encore sa dette de 500 millions de dollars au deuxième semestre de l’exercice 22”, indique le communiqué. La société a déclaré qu’elle pensait que la solide performance opérationnelle de sa base d’actifs de classe mondiale renforcerait son bilan et conduirait à des mesures de crédit de qualité supérieure.

Conformément à l’engagement du groupe à décarboner ses opérations pour atteindre les objectifs nets zéro, Vedanta Limited a constitué un comité environnemental, social et de gouvernance (ESG) du conseil d’administration. “En outre, l’approche Digital First est adoptée par le Groupe et nous entreprenons divers projets de transformation pour numériser les opérations et les processus afin d’améliorer encore la santé, la sécurité, la conformité environnementale et la gestion des risques”, a-t-il déclaré. Les actions de la société se négociaient à Rs 306,95 chacune, en hausse de 1,71 % par rapport à sa clôture précédente.

