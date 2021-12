Vedanta retire les poursuites contre le gouvernement pour régler un différend fiscal rétroactif

Cairn India a ensuite fusionné avec Vedanta Ltd.

Le groupe minier du milliardaire Anil Agarwal Vedanta a retiré des affaires devant la Haute Cour de Delhi ainsi que devant un tribunal d’arbitrage international pour régler un différend fiscal rétrospectif de 20 495 crores de roupies avec le gouvernement.

Dans un communiqué, Vedanta a déclaré avoir utilisé une loi récemment promulguée pour régler le différend fiscal. Comme conditions, il a retiré toutes les contestations judiciaires contre le gouvernement et s’est engagé à renoncer à tous les droits futurs relatifs à la demande fiscale.

