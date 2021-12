Vedanta, Tata Motors, InterGlobe Aviation, Power Grid parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Nifty et Sensex ont glissé pendant deux sessions consécutives maintenant. (Photo : REUTERS)

Sur les graphiques, deux plongées profondes consécutives de Nifty sont considérées comme négatives pour les taureaux. L’indice a formé une longue bougie baissière sur le graphique journalier, ce qui indique une forte inversion à la baisse du marché après un rebond haussier décent la semaine dernière, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « La forte inversion à la baisse des deux dernières séances après un bon repli pourrait ouvrir une nouvelle baisse à 16700 ou moins au cours des prochaines séances », a-t-il ajouté. Du côté fondamental, les investisseurs devraient obtenir un certain soulagement car la variante Omicron ne semble pas avoir augmenté les hospitalisations dans les pays où elle est entrée jusqu’à présent. Les analystes recommandent toujours des actions spécifiques aux actions tandis que les marchés se négocient sur des eaux agitées.

InterGlobe Aviation : IndiGo, la plus grande compagnie aérienne nationale du pays, a convoqué une assemblée générale extraordinaire plus tard ce mois-ci pour modifier les statuts de la société (AoA), qui stipulent entre autres qu’un promoteur a besoin de l’approbation de l’autre avant de vendre des actions à un tiers. .

Moteurs Tata: Le constructeur automobile a annoncé qu’il augmentera les prix de ses véhicules utilitaires de l’ordre de 2,5% à partir du mois prochain. Cette décision intervient alors que les prix des intrants augmentent.

Védanta : Anil Agarwal a dirigé Vedanta a déclaré que les détenteurs d’ADS de la Société peuvent remettre leurs ADS au Dépositaire en échange des actions sous-jacentes de la Société à tout moment au plus tard le 10 janvier 2022. Plus tôt, la date avait été fixée à 8 décembre 2021.

Propriétés de Godrej : La société immobilière Godrej Properties a annoncé lundi avoir conclu une joint-venture (JV) avec le groupe TDI pour construire un projet de logements de luxe à Connaught Place, dans le centre de Delhi. La société a informé les bourses que le projet aurait un potentiel de développement d’environ 1,25 lakh de superficie vendable.

Société PoweGrid : La société PSU prévoit de transférer des actifs de transmission d’une valeur d’environ 7 500 crores de roupies au nouveau fonds d’investissement dans les infrastructures Powergrid au cours de l’exercice 2022-2023. La société a identifié quelques gros actifs évalués ensemble à 5 000 crores de roupies pour le transfert, ainsi que sa participation de 26% dans l’un des véhicules à usage spécial existants.

Aliments laitiers Parag : Parag Milk Foods a déclaré que sa demande dans le cadre du programme d’incitation liée au produit (PLI) – Catégorie 1 a été approuvée par le gouvernement. Le régime PLI pour l’industrie agroalimentaire, qui sera mis en œuvre de 2021-22 à 2026-27 avec une dépense de Rs 10 900 crore.

