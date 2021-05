Vedantu pour soutenir 12 000 enfants; marques d’oreilles Rs 15 crore

Dans le cadre de Help India Learn, les ONG et les individus qui travaillent pour aider les enfants touchés peuvent faire équipe avec Vedantu et travailler ensemble pour assurer la poursuite de leur éducation.

Edtech major Vedantu lance l’initiative «Help India Learn» pour soutenir les enfants qui ont perdu leurs parents ou un membre salarié en raison de la pandémie. Dans le cadre de cette initiative, la start-up a promis «15 crore pour aider environ 12 000 enfants touchés.

Pulkit Jain, co-fondateur et chef de produit, Vedantu, a déclaré à FE qu’une partie du fonds serait décaissée par le biais d’organisations partenaires (ONG, etc. qui travaillent déjà sur le terrain) pour aider les enfants touchés par de la nourriture, un abri, des dispositifs éducatifs. et les frais de scolarité.

“Alors que la pandémie a mis au premier plan la fracture numérique en ce qui concerne l’éducation K12, le pire impact est sur les enfants qui ont perdu leurs parents ou un membre de la famille qui gagne”, a déclaré Jain. «Alors que nous essayions de soutenir les étudiants défavorisés au cours des deux trois dernières années, cette fois-ci, nous avons créé un programme structuré. L’objectif est d’atteindre ces groupes d’étudiants que l’ed-tech à but lucratif ne peut atteindre. »

Dans le cadre de Help India Learn, les ONG et les individus qui travaillent pour aider les enfants touchés peuvent faire équipe avec Vedantu et travailler ensemble pour assurer la poursuite de leur éducation.

Jain a déclaré que l’idée était de créer un impact à long terme dans la vie de ces 12 000 étudiants. «Nous avons adopté ces enfants sur le plan académique afin de pouvoir façonner leur vie en continu au fur et à mesure que nous progressons», a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait pas nommé les ONG / organisations partenaires qui travailleront sur le terrain sur cette initiative, il a déclaré que Vedantu était en pourparlers avec six à sept organisations en ce moment. «Nous lançons également une page Web sur cette initiative pour susciter l’intérêt d’organisations susceptibles de s’associer à nous, à l’avenir.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.