Vedix fait appel à l’acteur Avika Gor pour sa nouvelle campagne digitale

La marque vise à atteindre Rs 500 crore de revenus au cours des deux prochaines années

La marque de beauté ayurvédique Vedix a fait appel à l’acteur Avika Gor pour lancer une campagne numérique de promotion de sa gamme de soins capillaires. La campagne sera promue sur les plateformes de médias sociaux de la marque, Facebook, Instagram, Youtube et les plateformes over-the-top (OTT) à partir de lundi. «Avec Vedix, nous apportons la vérité de l’Ayurveda vieux de 5 000 ans sous une forme contemporaine. L’Ayurveda nous apprend à personnaliser selon les besoins individuels. Nous avons aidé avec succès des milliers de clients à briser le cycle constant d’essais et d’erreurs en leur fournissant des produits à haute efficacité qui fonctionnent », a déclaré Jatin Gujrati, chef d’entreprise, Vedix.

« Le stress au travail, les longues heures de travail nous laissent tous presque pas le temps de prendre soin de nos cheveux et de notre peau. Vedix est né pour aider nos clients mobiles vers le haut à arrêter leurs problèmes de cheveux et de peau sans se soucier des effets secondaires qui sont souvent causés par l’utilisation répétée de produits cosmétiques à base de produits chimiques », a ajouté Gujrati.

Vedix prétend avoir un taux de rendement comptable (ARR) de Rs 160 crore. Il vise à atteindre Rs 500 crore de revenus au cours des deux prochaines années, a affirmé la marque. Elle a récemment lancé quelques nouveaux produits pour renforcer sa concentration dans trois catégories principales : les cheveux, le visage et le segment de marché buccal. Alors que la marque s’efforce de fournir des solutions ayurvédiques personnalisées dans le segment du style de vie et du bien-être, elle souhaite briser le cercle vicieux d’essais et d’erreurs qui conduit à des résultats insatisfaisants, a déclaré Vedix.

En septembre, la marque a fait appel à l’acteur Kunal Kapoor pour sa campagne de marketing digital. La campagne précédente visait également à promouvoir sa gamme de produits de soins capillaires. Avec sa première collaboration Bollywood, la marque a souhaité augmenter sa portée auprès des utilisateurs masculins.

Lire aussi : Tilt Brand Solutions nomme Michelle Suradkar COO

Lire aussi : Morepen dévoile une nouvelle campagne avec Boman Irani

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.