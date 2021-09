Vee Finance, basé sur les avalanches, attire un attaquant avec un programme de primes, PNetwork offre 0,5 million de dollars pour le vol WBTC

Annonces

Vee Finance, basé sur les avalanches, attire un attaquant avec un programme de primes, PNetwork offre 1,5 million de dollars pour récupérer le WBTC volé

AnTy21 septembre 2021

Le jeton VEE a chuté de 46,3% à son plus bas niveau après avoir mis en place un nouvel ATH il y a seulement trois jours. En baisse de 72% par rapport à son pic, PNT a enregistré une baisse de 27,5% de son prix suite à l’attaque.

Ce lundi, le protocole de prêt basé sur Avalanche VEE Finance a subi une attaque entraînant la perte de 8804,7 ETH et 213,93 BTC (d’une valeur d’environ 27 millions de dollars et 9,2 millions de dollars au taux de 3 000 ETH et 43 000 BTC, respectivement), un total de plus plus de 36 millions de dollars.

Les pièces stables sur la plate-forme ne sont pas affectées par l’attaque, a déclaré l’équipe.

Depuis lors, l’équipe a suspendu les contrats de la plateforme pour assurer la sécurité des fonds des utilisateurs. La fonction de dépôt et d’emprunt sur le protocole a également été suspendue.

En réponse, le jeton VEE a chuté de 46,3% au cours des dernières 24 heures à 0,10 $, contre 0,0852 il y a quelques heures, selon CoinGecko. Il y a trois jours à peine, la pièce avait atteint un nouveau sommet historique à 0,854 $.

Annonce : Notre plateforme a peut-être été exploitée. Tous les services ont été suspendus. Nous enquêtons sur la cause, veuillez suivre nos comptes officiels pour la dernière mise à jour.

Merci! – vee.finance🔺 (@VeeFinance) 20 septembre 2021

L’équipe a remarqué un certain nombre de transferts anormaux, puis l’adresse de son contrat a été attaquée et les actifs qu’elle contenait volés, a-t-elle déclaré mardi pour s’expliquer.

L’annonce officielle a maintenu que l’attaquant n’a pas encore transféré ou traité les actifs volés, et ils essaient de contacter l’attaquant pour récupérer les actifs, en disant: «Nous prenons et traitons cet incident au sérieux et ferons de notre mieux pour protéger les intérêts. des utilisateurs de VEE Finance.

Cher Monsieur/Madame 0x**95BA,

C’est l’équipe de VEE Finance, nous sommes prêts à lancer un programme de primes pour le bug que vous avez identifié. Veuillez nous connecter par e-mail ou par tout autre contact que vous préférez.https://t.co/24R5XuSDDS pic.twitter.com/HwSNRi838g – vee.finance🔺 (@VeeFinance) 21 septembre 2021

Le même jour, le projet pNetwork de financement décentralisé inter-chaînes (DeFi) a signalé la perte de 277 Bitcoins d’une valeur de plus de 12 millions de dollars lors d’une attaque.

L’attaquant a trouvé un bogue dans le code du protocole et a ciblé le jeton pBTC sur Binance Smart Cain (BSC), volant la plupart des garanties. PNetwork a offert une prime de 1,5 million de dollars au pirate informatique s’il restitue les fonds volés.

Son token PNT a enregistré une baisse de 27,5% de son prix. Se négociant actuellement à environ 0,942 $, il est en baisse de 72% par rapport à son ATH de 3,37 $ par rapport à cinq mois auparavant.

Les ponts vers d’autres blockchains n’ont pas été affectés et tous les autres fonds du réseau sont « sûrs », a assuré l’équipe.

La société a identifié le bogue et l’a corrigé en déclarant : « Trouver des vulnérabilités fait malheureusement partie du jeu, mais nous voulons tous que l’écosystème DeFi continue de croître ; le retour des fonds est un pas dans cette direction.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.