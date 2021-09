Vee Finance d’Avalanche perd 35 millions de dollars au profit de pirates informatiques un jour après avoir touché 300 millions de dollars de TVL

in

Le secteur DeFi a récemment subi une série massive d’exploits, dont plusieurs ciblaient des projets basés sur les avalanches (AVAX / USD). L’exemple le plus récent est Vee Finance, un projet qui vient d’être attaqué hier, le 20 septembre.

Selon l’équipe du projet, qui a publié l’annonce de l’exploit sur Twitter, tous les services ont été arrêtés jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, les développeurs enquêtent sur l’incident, essayant de déterminer la cause et ce qui s’est exactement passé.

Annonce : Notre plateforme a peut-être été exploitée. Tous les services ont été suspendus. Nous enquêtons sur la cause, veuillez suivre nos comptes officiels pour la dernière mise à jour.

Merci! – vee.finance🔺 (@VeeFinance) 20 septembre 2021

Un autre tweet qui a suivi peu de temps après a déclaré qu’il y avait un contrat frauduleux qui était probablement responsable des problèmes. L’équipe prévoit de publier son rapport d’enquête dès que possible, ce qu’elle a fait moins de 24 heures plus tard dans la journée.

Le rapport a révélé qu’environ 35 millions de dollars avaient été volés, dont 9 millions de dollars en BTC (213,93 BTC) et les 26,2 millions de dollars restants sous forme d’éther (8804,7 ETH). Après l’attaque, la chaîne Telegram de Vee Finance a soudainement éclaté en craignant une éventuelle traction sur le tapis.

Un démarrage difficile pour le jeune projet

Fait intéressant, l’exploit est survenu juste un jour après que Vee Finance se soit vanté de son nouveau jalon TVL de 300 millions de dollars. Le projet a également lancé des jetons, favorisé des rendements de 600% pour le pool d’extraction de liquidité VEE / AVAX, et plus encore.

Comme certains le savent peut-être aussi, le projet est assez nouveau et son réseau principal ne sera disponible que pendant sept jours à partir d’aujourd’hui, le 21 septembre. Il s’engage dans des prêts/emprunts inter-chaînes et a récemment achevé des cycles de financement privé et d’amorçage.

Malheureusement, il semblerait que la plate-forme soit plus vulnérable que prévu, et l’équipe a dû suspendre tous ses contrats intelligents, fonctions de dépôt et autres fonctionnalités, juste pour s’assurer que les fonds restants sous sa garde étaient en sécurité.

Ce gros piratage est intervenu juste un jour après que le pNetwork de BSC a été piraté pour 13 millions de dollars en Bitcoin tokenisé.

