Vee Finance perd plus de 35 millions de dollars en Bitcoin ($ BTC) et Ethereum ($ ETH)

Dans la saison de Defi Hacks, Vee Finance a ensuite été pris dans la tempête. La plate-forme de prêt Defi pour la finance traditionnelle et la crypto a été piratée hier soir. L’organisation a révélé l’attaque via son compte Twitter et a expliqué plus en détail la violation dans son message d’annonce communautaire. L’équipe de Vee Finance a déclaré avoir surveillé plusieurs transferts anormaux plus tôt dans la journée et constaté qu’ils étaient attaqués et avaient perdu un total de 8804,7 ETH et 213,93 BTC.

Annonce : Notre plateforme a peut-être été exploitée. Tous les services ont été suspendus. Nous enquêtons sur la cause, veuillez suivre nos comptes officiels pour la dernière mise à jour.

Merci! – vee.finance🔺 (@VeeFinance) 20 septembre 2021

En outre, Vee Finance a annoncé une suspension des contrats de plate-forme pour assurer la sécurité des actifs d’un plus grand nombre d’utilisateurs, ainsi que de leurs services de dépôt et d’emprunt. Cependant, l’organisation a soulagé les utilisateurs, confirmant par une surveillance constante des adresses que l’attaquant n’a pas transféré ou traité davantage les actifs volés, pour l’instant.

« L’équipe VEE travaille activement à clarifier davantage l’incident et continuera d’essayer de contacter l’attaquant pour récupérer les actifs. Nous prenons et traitons cet incident au sérieux et ferons de notre mieux pour protéger les intérêts des utilisateurs de VEE Finance. Nous vous tiendrons au courant de cette question via nos annonces sur les réseaux sociaux et la communauté. »

Defi Hacks, la saga de septembre

Le mois de septembre a non seulement été historiquement baissier, mais il a également plu aux cyber-piratages les uns après les autres. Y compris Vee Finance, CoinGape a maintenant signalé quatre piratages Defi au cours du seul mois de septembre, et ce n’est même pas encore terminé. La saga de septembre des hacks Defi a décollé avec CREAM Finance.

CREAM Finance a été exploité pour 462 079 976 en tokens AMP et 2 804.96 tokens ETH. Le réseau a révélé que c’était la première fois que quelqu’un était capable d’exploiter directement son protocole Defi. L’organisation a partagé que le piratage était en plusieurs phases, avec l’exploit principal avec un plus petit copieur.

Le suivant était le protocole DEX, NowSwap, qui a perdu plus d’un million de dollars de fonds. Les attaquants ont volé 535 000 USDT et 158 ​​WETH. Les USDT sont convertis en ETH via le service de réseau distribué, 1 pouce, puis transférés vers la plate-forme de négociation anonyme Ethernet Square, Tornado Cash. Enfin, hier, pNetwork a également alerté la communauté d’un piratage de 277 Bitcoin (BTC), qui s’élevait à 12,67 millions en USD.

