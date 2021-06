VeeKay manquera Road America, Askew confirmé comme remplaçant · .

in

Rinus Veekay, cinquième au classement du championnat IndyCar, manquera la course de ce week-end à Road America après avoir été blessé dans un accident de vélo.

Son équipe Ed Carpenter Racing a confirmé que VeeKay avait subi une intervention chirurgicale sur une clavicule gauche cassée à la suite de l’accident survenu lundi.

Oliver Askew prendra la place de VeeKay pour la course de ce week-end. Il avait précédemment remplacé Felix Rosenqvist chez McLaren SP lors de la deuxième des courses IndyCar du week-end dernier à Detroit dimanche.

“Ce qui s’est passé était très malheureux et certainement pas le meilleur moment”, a admis VeeKay. “L’opération s’est bien passée, je ne souffre pas”, a-t-il ajouté.

Il vise un retour lors de la prochaine manche du championnat le 4 juillet. “Je vais tout donner et être prêt pour Mid-Ohio”, a déclaré VeeKay.

«Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m’ont aidé à ECR et qui sont restés éveillés très tard pour tout organiser pour l’opération. Je voudrais également dire un grand merci à tout le monde chez OrthoIndy qui m’a tout arrangé.

Le propriétaire de l’équipe, Ed Carpenter, a déclaré : « C’est dommage qu’il doive rater cette manche, mais il reviendra fort. Je tiens à remercier Oliver d’être prêt et capable d’intervenir et de donner une bonne course à la voiture. »

McLaren SP n’a pas encore confirmé si Rosenqvist, qui est sorti de l’hôpital de Détroit dimanche après son accident de la veille, reviendra piloter pour l’équipe ce week-end.

