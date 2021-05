Veekay refuse à Grosjean de remporter sa première victoire en IndyCar à Indianapolis · .

Un vainqueur pour la première fois de la course a été couronné pour la troisième fois cette saison, avec un cinquième vainqueur différent en autant de courses dans la série IndyCar 2021 – alors que Rinus VeeKay, âgé de 20 ans, a remporté sa première victoire en carrière sur l’Indianapolis Motor Speedway. le Grand Prix d’Indianapolis samedi devant le pôle Romain Grosjean.

Grosjean a mené le peloton loin de la première ligne, menant 44 tours dans la première moitié de la course et dépassant son total de 10 ans en carrière en Formule 1. Mais c’était après la deuxième fenêtre d’arrêts aux stands où VeeKay, qui a commencé septième, s’est affirmé devant le peloton. VeeKay a effectué son deuxième arrêt aux stands au 36e tour, dépassant Grosjean de sept tours.

Avec son ensemble usagé de pneus composés alternatifs à la température, et avec Grosjean perdant du temps devant travailler beaucoup plus dur pour mettre Takuma Sato un tour plus bas qu’il ne l’aurait souhaité, Veekay a facilement pu trouver son chemin devant Grosjean jusqu’à prendre la tête de la course pour la première fois au 49e tour. En enchaînant trois passages fulgurants sur les pneus rouges à flancs, VeeKay n’a jamais regardé en arrière, remportant sa première victoire en carrière avec une marge de 4,95 secondes.

Avec cette victoire, Ed Carpenter Racing revendique sa première victoire à l’Indianapolis Motor Speedway, et met fin à une sécheresse sans victoire de près de cinq ans depuis que Josef Newgarden a triomphé pour eux à l’Iowa Speedway en 2016. VeeKay devient seulement le troisième pilote des Pays-Bas à victoire en IndyCar, succédant à Arie Luyendyk, et Robert Doornbos, le plus récent vainqueur néerlandais d’IndyCar – de retour au Grand Prix Champ Car 2007 de Mont-Tremblant.

Grosjean a dû se contenter d’une deuxième place, le premier podium de sa jeune carrière en IndyCar. Il s’agit du meilleur résultat de Grosjean en monoplace depuis sa deuxième place au Grand Prix des États-Unis 2013, et son premier podium depuis le Grand Prix de Belgique 2015.

Grosjean a mené plus de la moitié de sa troisième course IndyCar Le vainqueur de Barber Motorsports Park, Álex Palou, a terminé troisième, marquant son troisième podium en carrière et son deuxième de la saison, devant Newgarden quatrième. Graham Rahal a complété le top cinq dans un bon entraînement de récupération, après avoir subi des dommages mineurs dans un premier tour, un incident dans le premier virage qui a provoqué le seul avertissement sur le parcours complet de la course lorsque Conor Daly s’est retrouvé coincé dans l’herbe. Daly, parti sixième, a abandonné après 50 tours en raison de dommages subis par le contact avec Simon Pagenaud.

Ce fut également une journée difficile pour Jack Harvey, qui était le challenger le plus proche de Grosjean au début de la course – jusqu’à ce qu’un pneu éclaté et une pénalité au volant consécutive le reléguent à une 23e place.

Simon Pagenaud, Alexander Rossi, la recrue Scott McLaughlin, Scott Dixon et Marcus Ericsson ont complété les dix premiers dans l’ordre, avec Dixon conservant son avance au classement du championnat par 13 points avant la course contre la montre pour la 105e course de l’Indianapolis 500 en deux des semaines. Palou est deuxième au classement des points, devant Newgarden troisième, Patricio O’Ward – qui a terminé 15e aujourd’hui – se tenant quatrième du tableau, Rahal cinquième, et avec sa première victoire, VeeKay grimpe de cinq positions à la sixième place du classement. tableau.

Faisant son premier départ en IndyCar en quatre ans avec McLaren SP, Juan Pablo Montoya a terminé à la 21e place, avec un tour de retard, trois places devant le septuple champion de la NASCAR Cup Series Jimmie Johnson, qui a terminé 24e.

Résultat de la course

PositionDriverLaps1Rinus Veekay852Romain Grosjean853Alex Palou854Josef Newgarden855Graham Rahal856Simon Pagenaud857Alexander Rossi858Scott McLaughlin859Scott Dixon8510Marcus Ericsson8511Will Power8512Ryan Hunter-Reay8513Colton Herta8514Ed Jones8515Patricio O’Ward8516Takuma Sato8517Felix Rosenqvist8518James Hinchcliffe8519Sebastien Bourdais8420Dalton Kellett8421Juan Pablo Montoya8422Charlie Kimball8423Jack Harvey8424Jimmie Johnson8425Conor Daly50

Top 10 du championnat des pilotes

PositionConducteurTotal1Scott Dixon1762Alex Palou1633Josef Newgarden1484Patricio O’Ward1465Graham Rahal1376Rinus VeeKay1357Simon Pagenaud1308Scott McLaughlin1239Will Power11810Colton Herta117IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

