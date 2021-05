Veena George remplace KK Shailaja: le nouveau ministre de la Santé du Kerala a de grandes chaussures à combler

La journaliste devenue politicienne Veena George a été mise à la tête du ministère de la Santé pour poursuivre la lutte du Kerala contre le COVID-19. (Photo: Mumbai Press Club / Twitter)

Lorsque KK Shailaja, ancienne ministre de la Santé du Kerala qui a gagné en popularité grâce à sa gestion largement efficace des première et deuxième vagues COVID-19 dans l’État, a été retirée du cabinet de Pinarayi Vijayan, cela a créé un énorme tollé dans les cercles politiques ainsi que sur les médias sociaux. . Populairement appelée Shailaja Teacher, son retrait au milieu de la deuxième vague de COVID-19 aurait créé un vide qui sera difficile à combler pour son successeur.

Shailaja avait d’abord combattu courageusement l’épidémie de virus Nipah en 2018, puis contre COVID-19. Sa gestion du virus mortel Nipah lui a valu une reconnaissance internationale et elle a été présentée dans diverses publications médiatiques à travers le monde. Elle a abordé la pandémie de COVID-19 de l’avant et les mesures prises par elle se sont reflétées dans la gestion de la maladie au Kerala. Même si elle a fait partie du comité central du parti, c’est en tant que ministre de la Santé dans le précédent gouvernement de Vijayan que KK Shailaja a trouvé un appel et une acceptation pan-Kerala. Sa popularité était telle que beaucoup la considéraient même comme le prochain ministre en chef de l’État après Vijayan. Il a été largement rapporté que c’était sa popularité qui s’était avérée fatale pour elle car elle en a secoué beaucoup dans le parti.

Après son exclusion, le gouvernement LDF cherchait quelqu’un qui pourrait remplacer Shailaja. On dit qu’étant donné l’indignation, le LDF a décidé de se tourner à nouveau vers une femme ministre de la Santé. En confiant le portefeuille de la santé à une autre femme législatrice, l’IPC-M s’attend à apaiser dans une certaine mesure l’indignation. La journaliste devenue politicienne Veena George a été mise à la tête du ministère de la Santé pour poursuivre la lutte du Kerala contre le COVID-19. Compte tenu du charisme et de la popularité de KK Shailaja, deux fois législateur de la circonscription d’Aranmula, George devra faire face à une tâche ardue pour égaler ou déjouer le travail de bien-être effectué par son prédécesseur.

Les attentes sont déjà élevées sur la mère de deux enfants de 45 ans pour correspondre au travail de Shailaja. Veena George est connue pour son style de parole bien articulé et ses qualités de leadership. Elle avait reçu de nombreuses distinctions pour avoir mené des travaux de secours contre les inondations à Pathanamthitta en 2018 et 2019.

Qui est Veena George?

George a fait sa maîtrise en physique en plus de B.Ed. Elle a commencé sa carrière politique en tant que membre de l’aile de la Fédération des étudiants indiens (SFI) du CPI-M. Elle s’est essayée à l’enseignement avant de commencer sa carrière dans les médias. En tant que personnalité de la télévision, elle a co-présenté le programme «Naam Munnott» dans lequel Pinarayi Vijayan avait l’habitude d’interagir avec un public sélectionné. Elle a souvent été félicitée pour ses questions approfondies et ses analyses politiques au cours de son passage dans les médias. George a eu une carrière marquante dans les médias visuels pendant plus de 15 ans en tant que présentateur de nouvelles établi dans les principales chaînes malayalam, notamment Reporter TV et Manorama News, a rapporté PTI. Son mari, le Dr George Joseph, enseignant du secondaire supérieur, a été secrétaire de l’Église orthodoxe syrienne de Malankara.

Compte tenu de son expérience en tant que députée de 2016 à 2021 et de sa capacité de leadership démontrée lors des inondations, les attentes quant à sa gestion du portefeuille de la santé sont élevées, en particulier compte tenu des antécédents et de l’image de ses prédécesseurs. Le peuple et la direction du parti suivront de près.

